Обновленный Porsche Cayenne: возвращение V8, три экрана, новые опции

Кроссовер представлен на Шанхайском мотор-шоу.

Посетители крупнейшего автосалона смогли, наконец, во всех деталях рассмотреть Porsche Cayenne образца 2024 года. Самое главное новшество – внедорожник снова получил бензиновый двигатель V8, который будет устанавливаться вместо нынешнего V6 объемом 2,9 л.

Мощность нового 4,0-литрового мотора – 468 л. с. Разгон до 100 км/ч – 4,7 секунды. Максимальная скорость составляет 273 км/ч.

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В основе гибридного силового агрегата – V6 в сочетании с новым электромотором, мощность которого увеличена до 176 л.с. Утверждается, что расход топлива в смешанном цикле составляет 1,8−1,5 л/100 км.

В топовом варианте Cayenne Turbo GT укомплектован 650-сильным Cayenne Turbo GT, разгоняющимся до 97 км/ч за 3,1 с. По динамике он сопоставим со спорткаром Porsche 911 Carrera GTS.

Если главное новшество под капотом – это мотор V8, то в салоне – возможность установки трех экранов. У водителя – диагональю 12,6 дюйма, справа от него по центру передней панели – диагональю 12,3 дюйма, перед передним пассажиром – 10,9 дюйма (опция).

Также Porsche доработала адаптивный круиз-контроль: автомобиль теперь умеет сам притормаживать при включенном левом поворотнике и встречном авто, которое надо пропустить. Также электроника может вмешиваться с системы управления и торможения на скоростях от 50 до 150 км/ч в случае, если на дороге будут обнаружены какие-то препятствия.

Для рынка США уже объявлены цены – от 79,2 тыс. 196,3 тыс. долларов. В продажу Cayenne 2024 поступит летом.

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Источник: SlashGear