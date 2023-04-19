#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Обновленный Porsche Cayenne: возвращение V8, три экрана, новые опции

Кроссовер представлен на Шанхайском мотор-шоу.

За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

Посетители крупнейшего автосалона смогли, наконец, во всех деталях рассмотреть Porsche Cayenne образца 2024 года. Самое главное новшество – внедорожник снова получил бензиновый двигатель V8, который будет устанавливаться вместо нынешнего V6 объемом 2,9 л.

Мощность нового 4,0-литрового мотора – 468 л. с. Разгон до 100 км/ч – 4,7 секунды. Максимальная скорость составляет 273 км/ч.

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В основе гибридного силового агрегата – V6 в сочетании с новым электромотором, мощность которого увеличена до 176 л.с. Утверждается, что расход топлива в смешанном цикле составляет 1,8−1,5 л/100 км.

В топовом варианте Cayenne Turbo GT укомплектован 650-сильным Cayenne Turbo GT, разгоняющимся до 97 км/ч за 3,1 с. По динамике он сопоставим со спорткаром Porsche 911 Carrera GTS.

Если главное новшество под капотом – это мотор V8, то в салоне – возможность установки трех экранов. У водителя – диагональю 12,6 дюйма, справа от него по центру передней панели – диагональю 12,3 дюйма, перед передним пассажиром – 10,9 дюйма (опция).

Также Porsche доработала адаптивный круиз-контроль: автомобиль теперь умеет сам притормаживать при включенном левом поворотнике и встречном авто, которое надо пропустить. Также электроника может вмешиваться с системы управления и торможения на скоростях от 50 до 150 км/ч в случае, если на дороге будут обнаружены какие-то препятствия.

Для рынка США уже объявлены цены – от 79,2 тыс. 196,3 тыс. долларов. В продажу Cayenne 2024 поступит летом.

Источник: SlashGear

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

За Рулем
За Рулем
За Рулем
За Рулем

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1669
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0

Отзывы о Porsche Cayenne (1)

За РулемЛазарев Никита
Porsche Cayenne  2013/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Потрясающий звук!

Недостатки:

Нет

Комментарий:

Топово звучит!

Написать отзыв