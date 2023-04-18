Новый Haval H9 на базе Tank 500: скоро он появится в России

Работа над моделью уже активно ведется, и вскоре можно ожидать ее дебюта.

В рамках проведения Шанхайского автосалона выяснилось, что Haval выпустит новое поколение H9. Построят его на базе Tank 500, продажи которого уже начались в России.

Ожидается, что новый H9 доберется до российского рынка в 2024 году.

Haval H9 нового поколения получит раму от пикапа Great Wall Shanhai Poer, который, в свою очередь, является соплатформенником внедорожника Tank 500. При этом H9 будет значительно крупнее нынешнего: длина кузова может превысить 5,2 м, в то время как внедорожник текущего поколения недотягивает до 4,9 м.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Линейка двигателей будет включать в себя дизель мощностью 186 л.с. и бензиновый ДВС от Haval Dargo мощностью 252 л.с. Однако нельзя исключать, что Haval H9 также может получить 3,0-литровый V6 от Tank 500.

Предполагаемая цена нового автомобиля – от 4,1 млн рублей.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Китайские автомобили