#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
«Москвич» отчитался о продажах в апреле«Москвич» отчитался о продажах в апреле
Реализовано в два раза больше автомобилей, чем...
Эксперт рассказал, как грамотно реагировать в случае автоподставыЭксперт рассказал, как грамотно реагировать в случае автоподставы
Есть «волшебная» фраза, которая, скорее всего,...
«Автотор» будет выпускать 14 моделей автомобилей«Автотор» будет выпускать 14 моделей автомобилей
Расширить модельный ряд планируется до конца...

«Автотор» будет выпускать 14 моделей автомобилей

Расширить модельный ряд планируется до конца этого года.

За РулемПолный привод, автомат, ресурс свыше 400 тысяч км: отличный внедорожник за 2 млн

Калининградский «Автотор» до конца 2023 года планирует расширить число выпускаемых моделей с 6 до 14. Таким образом, модельный ряд бренда будет сформирован с учетом ожиданий различных сегментов рынка.

В настоящее время на «Автоторе» выпускаются автомобили трех китайских брендов - BAIC, Kaiyi и SWM. Модельный ряд этих брендов представлен на сегодняшний день шестью моделями. До конца 2023 года в линейке выпускаемой продукции будет семь моделей бренда BAIC, четыре модели Kaiyi, три модели SWM.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

«Это будут модели разных классов - от компактных автомобилей до минивэнов. Наша цель - обеспечить производство модельного ряда, максимально отвечающего интересам российских потребителей», - сообщили в пресс-службе производителя.

Всего в 2023 году на заводе планируют выпустить до 100 тыс. машин в зависимости от ситуации на рынке.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: ТАСС

Фото: https://vk.com/avtotor_ru

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0