«Автотор» будет выпускать 14 моделей автомобилей
Расширить модельный ряд планируется до конца этого года.
Калининградский «Автотор» до конца 2023 года планирует расширить число выпускаемых моделей с 6 до 14. Таким образом, модельный ряд бренда будет сформирован с учетом ожиданий различных сегментов рынка.
В настоящее время на «Автоторе» выпускаются автомобили трех китайских брендов - BAIC, Kaiyi и SWM. Модельный ряд этих брендов представлен на сегодняшний день шестью моделями. До конца 2023 года в линейке выпускаемой продукции будет семь моделей бренда BAIC, четыре модели Kaiyi, три модели SWM.
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«Это будут модели разных классов - от компактных автомобилей до минивэнов. Наша цель - обеспечить производство модельного ряда, максимально отвечающего интересам российских потребителей», - сообщили в пресс-службе производителя.
Всего в 2023 году на заводе планируют выпустить до 100 тыс. машин в зависимости от ситуации на рынке.
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Источник: ТАСС
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