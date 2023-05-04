На петербургском заводе Toyota не будут выпускать легковые автомобили

По крайней мере, в ближайшие годы.

«Обуховскому заводу», входящему в оборонный концерн «Алмаз-Антей», передан в управление бывший завод японской Toyota в Санкт-Петербурге. Предприятие «заточено» под производство легковых машин, но в ближайшее время его перепрофилируют под сборку гражданского грузовика БАЗ.

Полноприводный БАЗ-S36A11, разработанный в инжиниринговом центре АО «Обуховский завод», был впервые представлен 10 апреля 2023 года. Автомобиль массой почти 36 т обладает грузоподъемностью 22 т и приводится в действие дизельным двигателем ЯМЗ мощностью 422 л. с. Шасси грузовика может оснащаться бурильной, самосвальной и насосной надстройкой, а также использоваться в качестве спасательной и пожарной техники, вахтовых автобусов. Его начнут производить уже в 2024 году.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Генеральный директор «Обуховского завода» Михаил Подвязников отметил, что в ближайшее время предстоит большая работа по наладке производственных мощностей, и выразил уверенность, что при поддержке Минпромторга удастся восполнить дефицит рынка гражданского автотранспорта.

Ранее также сообщалось, что на бывшей площадке Toyota смогут организовать выпуск электромобиля E-Neva. Но произойдет это не раньше 2026 года.

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Источник: Фонтанка.ру

Фото: Петр Ковалев/ТАСС