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Водителей предупредили о повышенной загруженности платных трасс

Пик проездов придется на 28-29 апреля.

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В преддверии длинных выходных компания «Автодор» предупредила автовладельцев о росте трафика на платных дорогах. По подсчетам оператора, машин становится на 10–30% больше уже с 27 апреля, а пиковые значения ожидаются в пятницу и субботу.

На трех открытых в прошлом году участках трассы М-11 легковой трафик может вырасти на 50% относительно будних дней.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На ЦКАД прогнозируется существенное увеличение трафика в предпраздничные и первые выходные дни: 28-29 апреля и 5-6 мая 2023 года.

На М-4 «Дон» с 28 апреля по 9 мая ожидается увеличение интенсивности движения легковых авто в 1,5-2,5 раза относительно периода 17-27 апреля. В пиковые дни – в 2-3 раза.

На М-3 «Украина» пиковым станет первый выходной майских праздников. В этот день здесь ожидается более 30 тыс. легковых автомобилей.

На участке 33–66 км М-1 «Беларусь» прогнозируется более 40 тыс. легковых автомобилей в сутки в первые и последние выходные дни майских праздников: 29 апреля, 1, 6 и 9 мая.

Как сообщалось ранее, на трассе М-11 «Нева» от 59-го км в Московской области до Санкт-Петербурга владельцам легковых и грузовых автомобилей разрешенной максимальной массой до 3,5 тонн разрешена скорость в 130 км/ч.

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Источник: Автодор

Фото: АГН «Москва»

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