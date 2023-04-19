Бесплатно по платным дорогам: кто поедет «с ветерком»?

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Депутаты Госдумы обратились в Минтранс с предложением ввести льготный или бесплатный проезд по платным трассам для ряда категорий граждан. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что с ростом тарифов на платных трассах это было бы хорошим подспорьем.

«Ветераны боевых действий, участники СВО, многодетные семьи, инвалиды, а также те, кто перевозит детей-инвалидов — давайте выдавать таким гражданам специальные устройства, транспондеры, чтобы бесплатно использовать платные трассы. К сожалению, тарифы выросли. Например, достаточно выехать на Дмитровское шоссе и проехать от МКАД до ЦКАД, сумма составит порядка 1 тыс. рублей. При текущем МРОТ это недопустимо», — отметил парламентарий.

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При этом он подчеркнул, что данная инициатива особенно актуальна накануне семейных поездок в рамках майских праздников, летних отпусков и школьных каникул.

Источник: Telegram

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