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У дилеров появились кроссоверы BAIC X35 российской сборки

Пока купить можно только авто на механике, но в ближайшее время подвезут и версии с АКП.

За РулемПроехать по песку и не закопаться: эксперимент «За рулем»

Кроссоверы BAIC X35 уже появились в российских дилерских центрах. Сборка автомобилей BAIC из китайских комплектующих началась на «Автоторе» в начале апреля. В производстве используются уже сваренные и окрашенные кузова с частичной локализацией компонентов первого уровня.

В автосалонах покупатели пока могут приобрести кроссовер с МКП по цене от 1,7 млн рублей. Варианты с автоматом ожидаются с 15 мая, их стоимость начинается от 1,75 млн рублей. Привод во всех версиях и сочетаниях только передний.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

BAIC X35 предлагаются в четырех комплектациях: Fashion A, Fashion, Fashion Plus и Luxury. Кроссовер с МКП укомплектован 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 116 л. с., с вариатором – мощностью 150 л. с.

Ранее сообщалось, что в мае к дилерам должны поступить и седаны U5 Plus по цене от 1,7 млн рублей. Еще одна модель, внедорожник BJ40, появится в продаже немного позже. А всего до конца 2023 года на «Автоторе» намерены освоить сборку 14 моделей.

За Рулем

Источник: Российская газета

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