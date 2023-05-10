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АВТОВАЗ возобновил работу

Предприятие вернулось из корпоративного отпуска и начинает массовый выпуск серийных автомобилей Lada Vesta NG.

За РулемАВТОВАЗ наведет порядок с дилерскими ценами

С 10 мая АВТОВАЗ возвращается из корпоративного отпуска (начался 29 апреля) и начинает производство автомобилей Lada Vesta NG на первой линии главного конвейера в две полноценные рабочие смены по 8 часов каждая.

Предполагается выпускать 560 автомобилей в сутки на начальном этапе нового графика рабочего цикла.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Продажи Lada Vesta нового поколения начнутся в конце мая – начале июня, ранее заявлял глава АВТОВАЗа Максим Соколов.

Производство Granta возобновитcя в привычном двухсменном режиме, производство Niva – в одну дневную смену продолжительностью 8 часов.

Источник: Avtograd News/ВКонтакте

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За РулемАлексеева Елена
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