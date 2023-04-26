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На АВТОВАЗе объяснили, почему повысят цены на автомобили

Повышение цен произойдет уже в мае.

За РулемАВТОВАЗ будет собирать Lada Vesta еще в одной стране

С 1 мая АВТОВАЗ повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2%, сообщил президент компании Максим Соколов в ходе международной промышленной выставки «Иннопром» в Ташкенте.

Рост цен вызван общим повышением тарифов из-за инфляции, но АВТОВАЗ обещал не поднимать цены выше инфляции и свое слово держит, отметил он. Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, она ожидается на уровне 5,3%.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Выросла стоимость компонентов, запчастей и сырья у поставщиков и субпоставщиков компании, что также не может не отражаться на цене автомобиля.

Себестоимость автомобилей Lada на данный момент довольно высокая, связано это с высокой локализацией производства. Конечно, локализация позитивно влияет на технологический суверенитет, но при этом увеличивает затраты производителя.

В цену товара входят заложенные инвестиции, а рынок сбыта произведенного продукта ограничится только Россией.

Раньше отдельные компоненты производились глобальными поставщиками на весь мировой рынок – под 80 млн штук. При таких объемах и цена этого компонента была ниже. Теперь деталь приходится локализовывать в стране – и при тираже в 600 тысяч экземпляров себестоимость ее увеличивается.

Источник: РИА Новости

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

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За РулемАлексеева Елена
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