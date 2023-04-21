Уведомления об отзывных кампаниях АВТОВАЗа пришлют через Госуслуги

Сервис на портале был запущен еще в октябре 2022 года, но пока известно, что уведомления о необходимости сервисных мероприятий получают только владельцы Lada.

Участнику группы Lada XRAY/Лада Иксрей пришло сразу два уведомления. Первое касается возможного повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления, второе – возможного повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов.

Для того чтобы получать уведомления об отзывных кампаниях, в которых участвует автомобиль пользователя, необходимо заполнить соответствующий раздел в профиле на Госуслугах и пройти их онлайн-проверку в ГИБДД.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Для этого необходимо перейти в подраздел «Транспорт» раздела «Документы» и нажать кнопку «Запросить». Запрос автоматически направится в ГИБДД. Если по запросу будут найдены автомобили, информация о них появится в личном кабинете.

В 2022 году Росстандарт согласовал 93 мероприятия, связанных с добровольным отзывом транспортных средств в количестве 489 808 автомобилей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: «Российская газета»

Фото: АГН «Москва»