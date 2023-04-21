#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

Уведомления об отзывных кампаниях АВТОВАЗа пришлют через Госуслуги

Сервис на портале был запущен еще в октябре 2022 года, но пока известно, что уведомления о необходимости сервисных мероприятий получают только владельцы Lada.

За РулемОтозвали и починили: АВТОВАЗ раскрыл итоги отзывной кампании

Участнику группы Lada XRAY/Лада Иксрей пришло сразу два уведомления. Первое касается возможного повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления, второе – возможного повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов.

Для того чтобы получать уведомления об отзывных кампаниях, в которых участвует автомобиль пользователя, необходимо заполнить соответствующий раздел в профиле на Госуслугах и пройти их онлайн-проверку в ГИБДД.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемСамые интересные новинки Шанхайского автосалона 2023

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Для этого необходимо перейти в подраздел «Транспорт» раздела «Документы» и нажать кнопку «Запросить». Запрос автоматически направится в ГИБДД. Если по запросу будут найдены автомобили, информация о них появится в личном кабинете.

В 2022 году Росстандарт согласовал 93 мероприятия, связанных с добровольным отзывом транспортных средств в количестве 489 808 автомобилей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Российская газета»

Фото: АГН «Москва»

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 129
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0