Уведомления об отзывных кампаниях АВТОВАЗа пришлют через Госуслуги
Участнику группы Lada XRAY/Лада Иксрей пришло сразу два уведомления. Первое касается возможного повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления, второе – возможного повреждения элемента топливного трубопровода из-за контакта с хомутом жгута проводов.
Для того чтобы получать уведомления об отзывных кампаниях, в которых участвует автомобиль пользователя, необходимо заполнить соответствующий раздел в профиле на Госуслугах и пройти их онлайн-проверку в ГИБДД.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Для этого необходимо перейти в подраздел «Транспорт» раздела «Документы» и нажать кнопку «Запросить». Запрос автоматически направится в ГИБДД. Если по запросу будут найдены автомобили, информация о них появится в личном кабинете.
В 2022 году Росстандарт согласовал 93 мероприятия, связанных с добровольным отзывом транспортных средств в количестве 489 808 автомобилей.
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Источник: «Российская газета»
Фото: АГН «Москва»
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