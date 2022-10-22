В Госуслугах появится новый сервис для водителей

Об отзывных кампаниях владельца дефектного автомобиля уведомят в личном кабинете.

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Информация об обнаружении производственного брака в автомобиле теперь будет приходить владельцу автоматически в его личный кабинет на портале госуслуг.

Новый сервис позволит быстро уведомить автовладельца о необходимости ремонта принадлежащего ему автомобиля. К личному кабинету автопроизводителя уже подключены 26 компаний.

Данное нововведение поможет повысить уровень безопасности на дорогах и качество предоставления нужных автомобилистам сервисов, считают в Минцифры.

В ведомстве уточнили, что с 2015 года для исправления возможных дефектов в России было отозвано 6,1 млн автомобилей.

Фото: Unsplash, АГН «Москва»