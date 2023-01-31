Эксперты рассказали, почему XRAY так и не стал бестселлером — журнал За рулем

Эксперты рассказали, почему XRAY так и не стал бестселлером

Недавно АВТОВАЗ окончательно убрал высокий хэтчбек из модельной линейки.

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С самого начала у модели были проблемы с позиционированием — XRAY именовали то кроссовером, то высоким хэтчбеком. Но особой популярностью, в сравнении с другими моделями АВТОВАЗа, он не пользовался, уступая другим моделям Lada.

Изначально его предназначение было в другом: XRAY, так же, как и Vesta, должен был показать покупателям, что АВТОВАЗ способен производить современные и качественные модели.

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Эксперты рассказали, почему XRAY так и не стал бестселлером
В автосалонах люди обращали на него внимание и сравнивали с другими моделями, отмечают в «Автостате».

Но если бы не нынешняя ситуация (для модели необходимо большое количество импортных компонентов), возможно, XRAY производили бы до сих пор.

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В сентябре прошлого года АВТОВАЗ мотивировал свое решение расстаться с моделью тем, что она в текущей ситуации является нерентабельной.

Потребители, учитывая влияние комплектующих на цену, тоже не очень были заинтересованы в такой покупке, хотя до февраля 2022 года проблем с продажами не было.


Источник: «Российская газета»
Фото: Depositphotos


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Отзывы о LADA XRAY (22)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Комфортная езда и полная начинка.

Недостатки:

Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защи...

Комментарий:

У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирован...

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