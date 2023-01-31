Эксперты рассказали, почему XRAY так и не стал бестселлером

С самого начала у модели были проблемы с позиционированием — XRAY именовали то кроссовером, то высоким хэтчбеком. Но особой популярностью, в сравнении с другими моделями АВТОВАЗа, он не пользовался, уступая другим моделям Lada.
Изначально его предназначение было в другом: XRAY, так же, как и Vesta, должен был показать покупателям, что АВТОВАЗ способен производить современные и качественные модели.
Но если бы не нынешняя ситуация (для модели необходимо большое количество импортных компонентов), возможно, XRAY производили бы до сих пор.
В сентябре прошлого года АВТОВАЗ мотивировал свое решение расстаться с моделью тем, что она в текущей ситуации является нерентабельной.
Потребители, учитывая влияние комплектующих на цену, тоже не очень были заинтересованы в такой покупке, хотя до февраля 2022 года проблем с продажами не было.
- В Финляндии марку Лада любили демократы, в левой партии предпочитали Москвичи.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: «Российская газета»
Фото: Depositphotos
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