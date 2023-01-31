Финский фанат Лады: марку любили демократы, «левые» предпочитали Москвич

В финском Клубе любителей Лады до сих пор числится около 500 человек.

У одного из самых активных членов Клуба любителей Лады Юсси Кулонена во дворе стоит 20 машин этой марки.

Он рассказал, с чего началось его увлечение: сосед увлекался американскими автомобилями, поэтому сам он захотел чего-то иного. В те времена Ладу многие презирали, а он увидел в русских машинах определенную «грубую красоту».

«Лада — это надежный базовый автомобиль, подходящий для семьи. В нем есть все необходимое, без излишеств», — говорит он.

Заднеприводные машины, конечно, были рассчитаны на внутренний рынок, но они активно экспортировались и в другие страны.

Юсси отмечает, что для финского рынка машины были оборудованы в соответствии с принятыми в стране стандартами и требованиями. Эти автомобили не были самыми дешевыми на рынке, и в некоторых случаях на выбор могли повлиять идеологические соображения.

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По его наблюдениям, Лада пользовалась особой популярностью среди демократов, а у левых партий фаворитом был Москвич.

Сейчас в финском Клубе любителей Лад около 500 человек.Там есть как давнишние участники, так и новые, у которых нет ностальгических воспоминаний об СССР.

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Источник: ИноСМИ

Фото: Wikimedia.org





