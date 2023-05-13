Правда ли, что для сохранения ресурса двигателя его нужно крутить «в отсечку»

Автоэксперт дал ответ любителям почаще загонять движок в «красную зону».

Автоэксперт Егор Васильев напомнил водителям, что красная зона тахометра обозначена таким тревожным цветом не просто так. У любого мотора есть два важных параметра: крутящий момент и мощность. И хотя в большинстве случаев по мере роста оборотов двигателя его мощность растет, автолюбителям необходимо учитывать важный нюанс, предупредил Васильев.

«Характеристика крутящего момента такова, что задолго до достижения максимальных оборотов двигателя он начинает уменьшаться. Это связано с особенностью наполнения цилиндров рабочей смесью воздуха и топлива. Да и мощность тоже не растет до бесконечности и по мере приближения к максимальным оборотам также начинает падать», – пояснил он, добавив, что только по этим причинам нет никакого смысла «выкручивать» мотор до отсечки.

Эксперт также отметил, что вопреки устоявшемуся мнению, что такая работа двигателя сохраняет его ресурс, эффект будет ровно противоположный. Он объяснил, что при повышенных оборотах большую нагрузку начинают испытывать детали шатунно-поршневой группы и газораспределительного механизма.

С учетом того, что мотор — один из наиболее дорогих узлов современного авто, привычка постоянно «крутить» двигатель может быть очень дорогой, резюмировал автоэксперт.

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Источник: Российская газета

Фото: depositphotos.com