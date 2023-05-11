Иранская Saipa привезет в Россию машины с новейшим мотором

Это 16-клапанный двигатель, который вот-вот пройдет испытания, сообщил гендиректор компании-производителя моторов.

Генеральный директор Mega Motor Мохаммад Саид Бахмани сообщил, что запущено производство нового мотора ME16 с локализацией 90%, что максимально снизило зависимость от импортных деталей.

Он добавил, что производство было запущено при поддержке Saipa Automobile Group путем реорганизации существующих производственных линий. Предприятие готово выпускать до 600 единиц продукции в день.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сейчас новый двигатель проходит испытания на автомобиле, который скоро поступит в серийное производство после получения необходимых разрешений от местных органов. Что это за автомобиль, как и характеристики самого мотора, он уточнять не стал.

Часть новинок Saipa Automobile Group с 16-клапанным двигателем выйдут на рынок уже во второй половине 2023 года.

В завершение генеральный директор Mega Motor обозначил целевые рынки сбыта данного продукта и подчеркнул, что одним из таких целевых рынков станет Россия.

Ранее сообщалось, что до июня Saipa привезет в Россию первую тысячу автомобилей: это хэтчбеки Quik, а также седаны Saina и Shahin.

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Источник: charkhan.com

Фото: Saipa