Как сэкономить на платных дорогах: лайфхаки для путешественников

Впереди – целых три месяца лета.

Протяженность платных дорог в России растет с каждым годом. И хотя этому факту большинство автомобилистов не рады, но все же признают, что это намного быстрее, безопаснее и комфортнее. Правда, за сервис приходится платить, и немало.

Рассказываем, каким образом можно сэкономить, катаясь по платным трассам.

Выбирайте время поездки

У компании «Автодор», которая обслуживает почти все платные трассы в стране (кроме Западного скоростного диаметра в Питере и Северного обхода Одинцово» на М-1), величина тарифа зависит от дня недели. «Дешевыми» считаются дни с понедельника по четверг. К примеру, дорога из Москвы в Санкт-Петербург обойдется в 2400 руб. если ехать с понедельника по четверг. А путь в выходные или праздники стоит уже 2550 руб. А если ехать из Санкт-Петербурга в Краснодар, то за счет выбора «правильных» дней можно сэкономить почти 1000 руб.

Обзаведитесь транспондером

Если вы оплачиваете транспондером проезд по ЗСД — вам сделают прямую скидку. За проезд по трассам «Автодора» начисляют бонусы, которые тоже дают скидку — до 15%.

Приобретите абонемент

Если платными трассами приходится пользоваться часто, операторы советуют приобрести абонементы. Например, для проезда по ЗСД можно за деньги подключить дополнительную скидку на месяц. Скидка 10% стоит 200 рублей, 30% — 3150 рублей, а за 7500 рублей можно кататься по дороге хоть целыми днями «бесплатно».

Сэкономить с абонементом можно и на трассах «Автодора», но для каждого платного участка оператор продает разные абонементы. Можно купить в зависимости от дороги от 5 до 50 поездок на 30–90 дней.

Арендуйте транспондер

Если вы ездите по платным дорогам раз в год на море, то покупать транспондер за несколько тысяч рублей не выгодно. Но его можно взять в аренду в офисе «Автодора» или у пунктов оплаты на самих платных трассах. Аренда обойдётся в 5 рублей в сутки или 150 рублей за месяц. После окончания поездки арендованный транспондер можно сдать и получить обратно деньги со счета, которые вы не успели израсходовать.

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Источник: News.ru

Фото: Автодор