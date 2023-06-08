Часть федеральных трасс передадут «Автодору»: они тоже станут платными?
Участки федеральных трасс общей протяженностью более 900 км включат в состав М-12. В связи с этим Минтранс исключит из перечня федеральных автодорог некоторые из них.
Госкомпании «Автодор» до 31 декабря 2024 года в управление перейдут следующие участки:
- участок М-7 от Казани до Дюртюлей (около 400 км);
- участок Р-242 от Ачита до Екатеринбурга (около 180 км);
- вся дорога Р-351 Екатеринбург—Тюмень (около 330 км).
Поскольку «Автодор» является оператором платных дорог в России, то возникает вопрос, все ли переданные ей участки станут платными. Как оказалось, плату за проезд введут только на новых участках, в частности, от Москвы до Казани, на обходе Набережных Челнов и Нижнекамска в Татарстане, на обходе Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново в Башкирии, на участке Дюртюли—Ачит в Башкирии, Пермском крае и Свердловской области.
На остальных участках дорог, включаемых в состав М-12, проезд останется бесплатным.
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Источник: КоммерсантЪ
Фото: Автодор
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