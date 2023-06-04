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«Дороже, чем на самолете»: российские водители высказались против платных трасс

Тарифы за проезд на сегодняшний день явно завышены.

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Большая часть российских водителей отрицательно относится к взиманию платы за проезд по дорогам общего пользования. По результатам совместного исследования Национального автомобильного союза (НАС) и маркетингового агентства FDF Group, введение платных трасс не поддерживает 58% опрошенных. При этом 37% респондентов оценивает положительно появление в России платных автомагистралей.

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В исследовании НАС подчеркивается, что тарифы на платных трассах сейчас не отвечают рыночным реалиям.

«В 2023 году проезд по трассе М-4 по маршруту «Москва – Краснодар» будет стоить дороже, чем два авиабилета, даже без учета амортизации автомобиля. Это приведет к оттоку трафика, росту нагрузки на бесплатные трассы, снижению комфорта путешествий в РФ», — отмечается в отчете.

Источник: Газета.ru

Фото: АГН «Москва»

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