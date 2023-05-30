Передаем за проезд: регионам дадут новые полномочия

Субъекты Федерации смогут сами взимать штрафы на платных магистралях.

Региональным властям передадут полномочия по определению размера штрафа за неоплаченный проезд по местным платным дорогам. Соответствующий законопроект планирует принять Госдума РФ. Сейчас на федеральных и региональных трассах, где надо платить за проезд, установлена единая сумма штрафа (ст. 12.21.4 КоАП) – 1,5 тыс. рублей для легковых и 5 тыс. рублей для грузовых автомобилей. Постановления выносит Ространснадзор, сборы от штрафов поступают в федеральный бюджет.

После принятия закона отдельный вид штрафа будет введен для пользователей Московского скоростного диаметра, обхода Хабаровска, строящихся Мытищинской хорды и Южно-Лыткаринской автодороги в Подмосковье, четырех участков в Псковской области, Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге.

Как отмечается в пояснительной записке к поправкам, закон необходим для «урегулирования вопроса» распределения собранных сумм. Размер штрафов пропишут в региональных законодательных актах, а все сборы пойдут в бюджеты субъектов Федерации. Каким будет наказание в каждом регионе, пока не известно.

Предлагается ввести данную схему с 1 марта 2024 года.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: Александр Щербак/ТАСС