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Передаем за проезд: регионам дадут новые полномочияПередаем за проезд: регионам дадут новые полномочия
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Передаем за проезд: регионам дадут новые полномочия

Субъекты Федерации смогут сами взимать штрафы на платных магистралях.

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Региональным властям передадут полномочия по определению размера штрафа за неоплаченный проезд по местным платным дорогам. Соответствующий законопроект планирует принять Госдума РФ. Сейчас на федеральных и региональных трассах, где надо платить за проезд, установлена единая сумма штрафа (ст. 12.21.4 КоАП) – 1,5 тыс. рублей для легковых и 5 тыс. рублей для грузовых автомобилей. Постановления выносит Ространснадзор, сборы от штрафов поступают в федеральный бюджет.

После принятия закона отдельный вид штрафа будет введен для пользователей Московского скоростного диаметра, обхода Хабаровска, строящихся Мытищинской хорды и Южно-Лыткаринской автодороги в Подмосковье, четырех участков в Псковской области, Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге.

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Как отмечается в пояснительной записке к поправкам, закон необходим для «урегулирования вопроса» распределения собранных сумм. Размер штрафов пропишут в региональных законодательных актах, а все сборы пойдут в бюджеты субъектов Федерации. Каким будет наказание в каждом регионе, пока не известно.

Предлагается ввести данную схему с 1 марта 2024 года.

Источник: КоммерсантЪ

Фото: Александр Щербак/ТАСС

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