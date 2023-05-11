До Черного моря на авто можно будет добраться быстрее

К открытию планируются две новые трассы.

В июне 2023 года «Автодор» намерен запустить две новые платные трассы, позволяющие автомобилистам быстрее доехать до Черного моря. По словам главы компании Вячеслава Петушенко, планируется, что по двум новым участкам автомобили смогут поехать уже с 10 июня.

Первая платная трасса – восточный обход Ростова-на-Дону. 35-километровая трасса без светофоров и пересечений пройдет в обход города Аксай.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Второй участок – 51-километровый Дальний западный обход Краснодара, который отведет транспорт от столицы Кубани и выведет его на новую скоростную дорогу в сторону Крыма.

Суммарная экономия времени в пути от обхода Аксая и Краснодара, по оценкам «Автодора», составит три-четыре часа при движении из Москвы в Крым.

Тарифы по двум новым платным участкам пока не озвучены.

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Источник: КоммерсантЪ

Фото: depositphotos.com