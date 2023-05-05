Для автотуризма в России создадут условия
Дополнительные 250 млрд рублей в год могло был приносить в бюджет развитие внутреннего автотуризма. Но для этого нужно, чтобы не менее 30 млн россиян начали путешествовать по стране на автомобилях. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании в правительстве.
Но для того чтобы автопутешествия заинтересовали граждан, в России необходимо создать соответствующую инфраструктуру, обеспечивающую качество услуг для туристов. Чернышенко, в частности, предложил разработать общефедеральную концепцию автомобильного туризма и придорожной инфраструктуры.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В качестве пилотного проекта могла бы выступить трасса «Санкт-Петербург – Казань – Москва – Екатеринбург – Тюмень – Владивосток», отметил вице-премьер и пообещал обсудить этот вопрос с министрами и губернаторами на Петербургском экономическом форуме.
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Источник: ТАСС
Фото: Unsplash
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