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Для автотуризма в России создадут условия

Власти хотят сподвигнуть автомобилистов на путешествия.

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Дополнительные 250 млрд рублей в год могло был приносить в бюджет развитие внутреннего автотуризма. Но для этого нужно, чтобы не менее 30 млн россиян начали путешествовать по стране на автомобилях. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании в правительстве.

Но для того чтобы автопутешествия заинтересовали граждан, в России необходимо создать соответствующую инфраструктуру, обеспечивающую качество услуг для туристов. Чернышенко, в частности, предложил разработать общефедеральную концепцию автомобильного туризма и придорожной инфраструктуры.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В качестве пилотного проекта могла бы выступить трасса «Санкт-Петербург – Казань – Москва – Екатеринбург – Тюмень – Владивосток», отметил вице-премьер и пообещал обсудить этот вопрос с министрами и губернаторами на Петербургском экономическом форуме.

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Источник: ТАСС

Фото: Unsplash

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