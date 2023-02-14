Автотуристам предложили «прокачать» свои навыки на специальных курсах

Ведь кто знает, с какими трудностями им придется столкнуться в дальней дороге.

Материалы по теме Возможность путешествовать должна быть у каждого

Первый курс подготовки начинающих автотуристов к вождению в сложных, непредвиденных условиях запустили во Владимирской области. Его организовала Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга совместно с Гильдией автошкол России.

Это 20-часовой курс для тех, кто хочет получить дополнительные навыки вождения автомобиля любой категории, сообщил региональный представитель Ассоциации, замдиректора учебного центра «Форсаж» (на его базе работает курс) Павел Песцов.

Такое дополнительное обучение подойдет тем, кто собрался путешествовать в зимне-весенний период. Опытные инструкторы (среди них есть действующие гонщики) научат справляться с автомобилем в трудной дорожно-транспортной обстановке, при различных погодных условиях и дорожном покрытии.

Выпускники получают навыки контраварийного и экстремального вождения, после чего смогут уверенно ездить по всей России, включая северные регионы, Дальний Восток и Кавказ, а также страны бывшего СНГ.

Сергей Лобарев, президент Ассоциации, руководитель Комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии (РСТ):

А сегодня, в условиях закрытия государственных границ и увеличения популярности автомототуризма, число желающих выехать на отдых в соседние регионы выросло в разы, по сравнению с 2021–2022 годами.

Мы помогаем автотуристам открывать для себя мир автомобильного путешествия: познавать физику управления авто, учиться на нем ездить, обеспечивать себе и близким полноценный и безопасный отдых в любое время года.

Курс построен таким образом, чтобы было удобно обучающимся — по 4 часа в субботу и воскресенье. Инструкторы преподают как теорию (учебный центр оборудован специальными тренажерами), так и практику — на хорошо подготовленном полигоне. Пока занятия ведутся в тестовом режиме, но те 10 человек, которые уже прошли курс, довольны результатом.

Через некоторое время, когда утрясут все формальности (дело это все же новое), курсантам будут выдавать сертификат о прохождении такой спецподготовки.

***

Пока это только начало, в Ассоциации надеются, что аналогичная спецподготовка автотуристов появится и в других регионах.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.



Источник, фото: Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга



Фото: Depositphotos





