Возможность путешествовать должна быть у каждого

Депутаты поддержали развитие инклюзивного туризма на базе пилотного проекта в Торжке.

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В России резко сократился выездной туризм, при этом наблюдается взрывной рост внутреннего туризма и, прежде всего, автотуризма. Но доступность туристических объектов и услуг для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения в нашей стране крайне невысока.

В Госдуме прошло первое заседание Экспертной рабочей группы по социальной политике и инклюзивному туризму при Комитете по труду, социальной политике и делам ветеранов. Целью встречи стала поддержка создания всероссийского проекта «Развитие инклюзивного туризма».

Путешествовать хотят все

По данным исследований, 70% всех категорий маломобильных групп населения хотели бы путешествовать по России самостоятельно, а это 28 млн человек. Но из них только 3% могут сделать это самостоятельно. Почти 30% населения — люди преклонного возраста, маленькие дети, мамы с колясками и люди с ограниченными возможностями — всем им нужны и новые места, и свежие впечатления.

Направлений в нашей стране много, а возможностей мало: недостатки инфраструктуры, разгильдяйство и формальный подход делают путешествия роскошью для многих.

Поэтому необходимо создать новую философию социальной среды, с учетом потребностей всех слоев населения.

Мнение депутата

, председатель комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.

— Сегодня, к сожалению, наблюдается рост детской инвалидности. С учетом проводимой специальной военной операции мы понимаем, что количество людей с инвалидностью в стране вырастет. А значит, вырастет потребность в инклюзивном туризме, в адаптации и реабилитации.

Для иностранных граждан, в том числе с инвалидностью, это тоже имеет интерес, они готовы ехать к нам зимой и летом.

Для этого необходимо обеспечить им доступную безбарьерную среду. Что касается караванинга, то я вспоминаю советское время, когда ездили на машине, ставили палатку. Достаточно было организовать в поле подачу воды, и потоки туристов не прекращались.

Сегодня многие города не приспособлены для туризма маломобильных граждан. Депутат призвал заинтересованных лиц поработать и собрать идеи, чтобы потом обратиться с ними в Правительство РФ.

Мнение эксперта

, президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга, руководитель рабочей группы по развитию социального туризма «Опора России», эксперт по доступной среде, руководитель комитета по автотуризму Российского союза туриндустрии.

Что нужно сделать

Здания, сооружения, транспортную и дорожную инфраструктуру следует адаптировать под инклюзивный туризм.

Необходимо прописать новые требования к туристическим маршрутам, чтобы они на деле, а не на бумаге стали доступными для всех категорий граждан. В их числе пилотный проект по созданию инклюзивного туризма в Торжке. Он положит начало развитию туристической привлекательности исторического места для людей с ограниченными возможностями. Потом этот опыт можно будет применить и в других городах.

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Инклюзивные маршруты повысят привлекательность туризма в целом, поэтому нужно вовлечь в развитие таких направлений представителей госучреждений, бизнеса, общественности, маломобильных групп населения и разработчиков решений для адаптации.

Первоочередные задачи

Участники встречи составили проект резолюции по итогам заседания. В него были включены (в том числе) следующие задачи:

поддержка создания всероссийского проекта «Развитие инклюзивного туризма», направленного на повышение доступности туристских объектов и услуг;

поддержка пилотного проекта по созданию инклюзивного туристического маршрута «Государева дорога» в Тверской области для инвалидов и маломобильных групп населения;

обращение к губернатору Тверской области Игорю Рудене об оказании содействия данному проекту;

рассмотрение вопроса об импортозамещении специализированной продукции, оборудования, туристского снаряжения для автопутешествий и экскурсий для лиц с инвалидностью;

для автопутешествий и экскурсий для лиц с инвалидностью; адаптация цифровых ресурсов аудио- и видеогидов под нужды лиц с инвалидностью. Информация о туристических маршрутах туроператоров и об автотуризме должна быть доступна для всех категорий граждан.

Источник: Общенациональная ассоциация автомототуризма и караванинга (ОААК)

Фото: ТАСС, ОААК

