Маленький «Крузак»: Toyota представила новый небольшой кроссовер для города

Toyota представила в Европе компактный электрокроссовер Urban Cruiser

Toyota, известная своим стремлением к инновациям и устойчивому развитию, представила на европейском рынке новый компактный электрокроссовер Urban Cruiser. Этот городской паркетник стал очередным представителем линейки Cruiser.

Urban Cruiser немного крупнее своего предшественника Yaris Cross, что делает его более подходящим для городских условий. С габаритами 4,28 метра в длину, 1,8 метра в ширину и 1,64 метра в высоту, он отлично вписывается в современные требования к городским автомобилям. Колесная база составляет 2,7 метра.

Toyota Urban Cruiser

Городской паркетник базируется на упрощенной версии платформы e-TNGA, которую делит с Suzuki e-Vitara. Салон идентичен: 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы, атмосферная подвеска, камеры кругового обзора и аудиосистема JBL. Кроме того, для европейской версии Urban Cruiser предусмотрены панорамная крыша и набор электронных ассистентов.

Urban Cruiser будет доступен в трех модификациях: две из них — моноприводные, а одна — полноприводная с имитацией межколесных блокировок.

Интерьер Toyota Urban Cruiser

Базовая версия комплектуется электромотором мощностью 144 л. с. и литий-железо-фосфатной батареей емкостью 49 киловатт-часов. Запас хода пока не раскрыт, но ожидается, что он будет достаточно конкурентоспособным для городских поездок.

Вторая моноприводная модификация предлагает более мощный электродвигатель на 174 силы и увеличенную батарею до 61 киловатт-часа.

Полноприводная версия оснащена двумя электромоторами, которые в сумме выдают 184 силы. Батарея также имеет емкость 61 киловатт-час.

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Источник: Toyota