Сколько китайских машин было продано в России в 2024 году? Цифра поражает
Китайские автомобили продолжают набирать популярность на российском рынке, и данные агентства «АВТОСТАТ» подтверждают этот тренд. За 11 месяцев 2023 года в России было продано 848 тысяч новых легковых машин китайских марок, что на 80% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Важным показателем является рост доли китайских автомобилей на российском рынке. Если в прошлом году она составляла 50,1%, то в 2023 году этот показатель увеличился до 58,6%.
Согласно прогнозам «АВТОСТАТ», по итогам 2024 году в России будет реализовано более 900 тысяч китайских автомобилей. Однако отметка в 1 миллион единиц, скорее всего, останется недостижимой на данный момент.
Наиболее популярными китайскими марками в России остаются Haval, Chery, Geely и Changan. Эти четыре бренда занимают 66% от общего объема продаж китайских автомобилей в стране, причем каждый из них преодолел порог в 100 тысяч реализованных единиц.
Самым продаваемым китайским автомобилем в России на сегодняшний день является кроссовер Haval Jolion. Он стал символом успеха китайского автопрома на российском рынке. В модельный ТОП-5 также вошли:
- Chery Tiggo 7 PRO Max
- Chery Tiggo 4 PRO
- Geely Monjaro
- OMODA C5
Интересно отметить, что в сравнении с прошлым годом, пятерка лидеров практически не изменилась.
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Источник: Автостат