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Сколько китайских машин было продано в России в 2024 году? Цифра поражает

«АВТОСТАТ»: за 11 месяцев 2024 года в РФ было продано 848 тысяч китайских машин

Китайские автомобили продолжают набирать популярность на российском рынке, и данные агентства «АВТОСТАТ» подтверждают этот тренд. За 11 месяцев 2023 года в России было продано 848 тысяч новых легковых машин китайских марок, что на 80% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Важным показателем является рост доли китайских автомобилей на российском рынке. Если в прошлом году она составляла 50,1%, то в 2023 году этот показатель увеличился до 58,6%.

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Согласно прогнозам «АВТОСТАТ», по итогам 2024 году в России будет реализовано более 900 тысяч китайских автомобилей. Однако отметка в 1 миллион единиц, скорее всего, останется недостижимой на данный момент.

Наиболее популярными китайскими марками в России остаются Haval, Chery, Geely и Changan. Эти четыре бренда занимают 66% от общего объема продаж китайских автомобилей в стране, причем каждый из них преодолел порог в 100 тысяч реализованных единиц.

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Самым продаваемым китайским автомобилем в России на сегодняшний день является кроссовер Haval Jolion. Он стал символом успеха китайского автопрома на российском рынке. В модельный ТОП-5 также вошли:

  • Chery Tiggo 7 PRO Max
  • Chery Tiggo 4 PRO
  • Geely Monjaro
  • OMODA C5

Интересно отметить, что в сравнении с прошлым годом, пятерка лидеров практически не изменилась.

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 320
14.12.2024 
Фото:Depositphotos
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