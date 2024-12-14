#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Отстранение от управления: что нужно знать и что делать
19 декабря
Отстранение от управления: что нужно знать и что делать
«За рулем» разъяснил, чем рискует отстраненный...
Цена экономии: чем опасен поддельный антифриз?
19 декабря
Цена экономии: чем опасен поддельный антифриз?
Объем поддельных антифризов в России составляет...
Стало известно, когда состоится следующий ЗА РУЛЕМ ФЕСТ
19 декабря
Стало известно, когда состоится следующий ЗА РУЛЕМ ФЕСТ
13 и 14 июня 2025 г. на автодроме RDRC Racepark...

500 л.с. и 3,5 с до «сотни»: смелый концепт превратится в серийную модель

Появились первые фото серийной версии хэтчбека Renault 5 Turbo 3E

Renault, легендарный французский производитель, готовится выпустить на рынок Renault 5 Turbo 3E – электрический хот-хэтч, обещающий стать настоящим ураганом на дорогах.

Оригинальный Renault 5 Turbo, выпущенный в 80-х годах, стал настоящей иконой, олицетворяя собой бунтарский дух и невероятную динамику. Новая версия сохраняет этот дух, но добавляет к нему мощь электричества и современный дизайн. Концепт-кар Renault 5 Turbo 3E, представленный на Парижском автосалоне 2022 года, уже вызвал невероятный ажиотаж.

Renault 5 Turbo 3E
Renault 5 Turbo 3E
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Дизель, бензин, рама, блокировки — новый и доступный российский автомобиль

Сердцем Renault 5 Turbo 3E станет мощная электрическая силовая установка, состоящая из двух электромоторов. Их суммарная мощность превышает 500 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды! Для сравнения, стандартный Renault 5 способен на это лишь за 8 секунд, а родственный Alpine A290 – за 6,4 секунды.

Renault 5 Turbo 3E
Renault 5 Turbo 3E

Autocar сообщает, что Renault 5 Turbo 3E получит композитный кузов, что позволит снизить вес автомобиля и улучшить его управляемость. Подобно прототипу Turbo 3E, серийная версия, вероятно, будет построена на трубчатом каркасе.

Renault 5 Turbo 3E
Renault 5 Turbo 3E

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Однако, за удовольствие обладания этим уникальным автомобилем придётся заплатить немалую цену. Ожидаемая стоимость Renault 5 Turbo 3E составляет около 100 тысяч фунтов стерлингов (примерно 120 тысяч евро или 5,3 миллиона рублей).

Источник: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:Auto Express
Количество просмотров 235
14.12.2024 
Фото:Auto Express
Поделиться:
Оцените материал:
0