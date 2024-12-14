500 л.с. и 3,5 с до «сотни»: смелый концепт превратится в серийную модель

Появились первые фото серийной версии хэтчбека Renault 5 Turbo 3E

Renault, легендарный французский производитель, готовится выпустить на рынок Renault 5 Turbo 3E – электрический хот-хэтч, обещающий стать настоящим ураганом на дорогах.

Оригинальный Renault 5 Turbo, выпущенный в 80-х годах, стал настоящей иконой, олицетворяя собой бунтарский дух и невероятную динамику. Новая версия сохраняет этот дух, но добавляет к нему мощь электричества и современный дизайн. Концепт-кар Renault 5 Turbo 3E, представленный на Парижском автосалоне 2022 года, уже вызвал невероятный ажиотаж.

Renault 5 Turbo 3E

Сердцем Renault 5 Turbo 3E станет мощная электрическая силовая установка, состоящая из двух электромоторов. Их суммарная мощность превышает 500 л.с., что позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды! Для сравнения, стандартный Renault 5 способен на это лишь за 8 секунд, а родственный Alpine A290 – за 6,4 секунды.

Renault 5 Turbo 3E

Autocar сообщает, что Renault 5 Turbo 3E получит композитный кузов, что позволит снизить вес автомобиля и улучшить его управляемость. Подобно прототипу Turbo 3E, серийная версия, вероятно, будет построена на трубчатом каркасе.

Renault 5 Turbo 3E

Однако, за удовольствие обладания этим уникальным автомобилем придётся заплатить немалую цену. Ожидаемая стоимость Renault 5 Turbo 3E составляет около 100 тысяч фунтов стерлингов (примерно 120 тысяч евро или 5,3 миллиона рублей).

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Источник: Carscoops