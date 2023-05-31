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Новый мост в Татарстане соединит берега Волги уже к концу лета

На его строительстве задействовано около тысячи человек и 300 единиц техники.

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Самый протяженный мост трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань сейчас возводится в круглосуточном режиме, и к данному моменту установлены 26 из 28 опор, которые будут держать трехкилометровое сооружение.

По сообщению источника, конструкция обретет целостность уже к концу лета. Речь пока не идет о запуске автомобильного сообщения, но по мосту «можно будет пройти с одного берега на другой».

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К середине лета строители рассчитывают завершить работы с правого берега (Верхний услон), а к концу лета – с левого берега (аэропорт Казань). В конце сентября мостовики рассчитывают начать укладывать на мосту асфальтобетон.

Отмечается, что мост является частью 8-го этапа М-12, и движение по участку 70 км 8-го этапа трассы, проходящего по территории Татарстана, будет открыто в конце этого года.

За Рулем

Источник и фото: Автодор

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За РулемИннокентий Кишкурно
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