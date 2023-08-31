Корея, США, Эмираты или Россия? Изучаем состав масел, заместивших топовые бренды на нашем рынке

За последний год рынок моторных масел подвергся перестройке, однако изменения не такие катастрофические, как может показаться. Мы узнали много новых брендов и по-другому стали смотреть на знакомые марки.

Например, в Sintec с уходом иностранных конкурентов произошла смена дизайна канистр и этикеток, а также изменились названия продуктов. Ко всему прочему, производитель уверяет, что российские масла ни в чем не уступают иностранным аналогам благодаря высококачественным зарубежным пакетам присадок. Тем интереснее будет сравнить продукт амбициозного российского бренда с «иностранцами», представленными сегодня на рынке.

Вне зависимости от того, какие новые машины сейчас доступны в автосалонах, многомиллионный парк страны нужно продолжать обслуживать. Моторное масло – наиболее часто заменяемый расходник в автомобиле, и экономить на нем себе дороже. Двигатель – самый сложный и дорогой в ремонте агрегат машины! Поэтому практически все исследования и опросы по «масляной» теме дают схожие результаты: водители предпочитают покупать и доверяют наиболее раскрученным мировым брендам. Свежий рейтинг агентства «Автостат» показывает, что и в нынешний острый кризис российские автомобилисты остались верны своим вкусам. В топ-10 брендов, заслуживающих доверия, попали семь мировых грандов.

«В условиях стабильного рынка 80% автовладельцев из тех, кто участвует в выборе, не меняют марку масла. Рынок масел – это рынок потребителя. Производители, поставщики и продавцы масел сделают всё возможное, чтобы обеспечить спрос. Спрос на конкретную марку тем сильнее, чем больше его доля на рынке в прошлом. Поэтому бывшие популярные марки масел не исчезли на рынке в 2022-2023 году», – подтверждает руководитель проектов B2X-Consulting Анатолий Филаткин.

Мы спросили представителей двух крупных магазинов запчастей, и они подтвердили, что через Турцию, ОАЭ и другие страны поставки известных мировых брендов продолжаются. Есть и компании, занимающиеся централизованным импортом, от которых масла далее расходятся по продавцам. Только они уже не имеют статуса официального представителя.

Проблемы есть только с Castrol. Многие магазины заявляют, что складские остатки, имевшиеся в России к весне 2022 года, до сих пор не распроданы, но в это верится с трудом: как можно было не распродать востребованный товар за полтора года?! Есть огромный риск, что под таким прикрытием предлагают контрафакт, поэтому Castrol лучше обходить стороной. Впрочем, и в прежние времена этот бренд притягивал множество подделок. На фото ниже две канистры: слева поддельная, справа оригинальная. В целом же реальный объем контрафакта на рынке оценить сложно, никаких масштабных закупок с последующим лабораторным анализом не проводилось.

Поставки ведущих брендов сократились, и место на рынке освободилось для новых. Из известных марок усилили позиции корейские ZIC и Kixx, которые продолжают официально работать в России. Выросла доля российских производителей, которые уже пользовались спросом на рынке: «Лукойл», «Газпромнефть», «Роснефть», Sintec. Появились абсолютно новые для нас имена – турецкие Lubex и Opet, Lubrex из ОАЭ. Уже есть и примеры ребрендинга. Так, бывший завод Total в Калуге перезапустился под маркой Lemarc. Однако завоевание лояльности на рынке смазочных материалов – это длительный процесс, поэтому пока никто из новичков не сумел занять существенную долю рынка.

Мы провели экспертизу, отдав несколько канистр моторных масел на исследование в лабораторию МИЦ ГСМ. Для анализа выбрали пять сортов широко востребованной вязкости 5W-40 от марок, официально представленных на нашем рынке. Это корейские Kixx 5W-40 G1 ACEA A3/B4 и Zic X7 5W-40, представитель ОАЭ Lubrex Velocity Nano Plus SAE 5W-40, Bardahl XTC 5W-40 с американскими корнями, а также отечественный Sintec Premium 5W-40 ACEA A3/B4.

В аккредитованной лаборатории все моторные масла прошли обширное исследование на самом современном оборудовании. Следите за нашими публикациями: скоро расскажем о результатах!