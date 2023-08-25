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Сравниваем моторные масла популярной вязкости российского и зарубежного производства

«За рулем» проводит испытание моторных масел – что сегодня лучше заливать в двигатель

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Для испытания выбрали отечественный продукт, производитель которого утверждает, что масло сохранило свое качество на уровне продуктов ведущих европейских производителей - Sintec Premium. Эталонного европейского качества в России сегодня найти сложно, зато есть импортные бренды из других континентов, официально работающие на нашем рынке – с ними и будем сравнивать российскую синтетику.

Ситуация на рынке за последнее время не стала принципиально лучше. Масла известных брендов везут по «серым» схемам, они значительно подорожали, а доля подделок велика. Для производства контрафакта часто используют отработанное масло. Такое способно быстро прикончить самый дорогостоящий агрегат в автомобиле – двигатель. Поэтому разумнее выбирать из тех марок, которые остались на нашем рынке официально и следят за своей продукцией. И это не только отечественные бренды.

Мы решили провести экспертизу, отдав несколько моторных масел на исследование в лабораторию МИЦ ГСМ.


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Для анализа выбрали пять сортов широко востребованной вязкости 5W-40, подходящих для большинства моделей иномарок, а также для отечественных автомобилей. От российских производителей взяли Sintec Premium 5W-30 ACEA A3/B4. Предприятие из Обнинска обновило дизайн канистр и нейминг, а вот качество масел, как уверяют в компании, удалось сохранить на досанкционном уровне. Что ж, проверим это смелое заявление.

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Корейские компании продолжают работать в нашей стране, поэтому участников сразу двое: Kixx 5W-40 G1 ACEA A3/B4 и Zic X7 5W-40. Из новых имен – Lubrex Velocity Nano Plus SAE 5W-40 от бренда из ОАЭ. Пятым стал Bardahl XTC 5W-40. Компания американская, однако ее присутствие на нашем рынке сохраняется.

В аккредитованной лаборатории все моторные масла пройдут обширное исследование на самом современном оборудовании.

Следите за нашими публикациями в специальном разделе на сайте: о результатах расскажем через несколько недель.

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