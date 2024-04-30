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Как будут работать подразделения ГИБДД на майские праздники — есть график
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Как будут работать подразделения ГИБДД на майские праздники — есть график
Госавтоинспекция Москвы опубликовала график...

Как будут работать подразделения ГИБДД на майские праздники — есть график

Госавтоинспекция Москвы опубликовала график приема населения в майские праздники

Столичная Госавтоинспекция опубликовала график работы своих подразделений в майские праздники. В частности, 30 апреля и 11 мая подразделения будут работать в обычном режиме. А 28 и 29 апреля, 1, 9, 10 и 12 мая – нерабочие дни.

При этом с 28 по 30 апреля и с 10 по 12 мая будут работать несколько отделений регистрации, расположенных в МФЦ.

  • 30 апреля и 11 мая регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции г. Москвы будут осуществлять прием граждан по обычному графику
  • 28, 29 апреля и 1, 9, 10, 12 мая – нерабочие дни
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С 28 по 30 апреля и с 10 по 12 мая в МФЦ работают следующие отделения регистрации:

  • с 08:00 до 20:00 – улица Верхняя Красносельская, дом 3;
  • с 10:00 до 22:00 – Пресненская набережная, дом 2; улица Сходненская, дом 56; Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 8; Щелковское шоссе, дом 75; улица Кировоградская, дом 13А; Рязанский проспект, дом 2, корпус 3; Новоясеневский проспект, дом 1; улица Ярцевская, дом 19

1 и 9 мая – нерабочие дни.

Источник: Госавтоинспекция Москвы

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 5
30.04.2024
Фото:Depositphotos
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