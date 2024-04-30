Названы регионы России с самой развитой инфраструктурой для электромобилей

Сильницкий: Московская область признана самой удобной для водителей электрокаров

В России наблюдается стремительный рост популярности электромобилей. По данным экспертов, в первом квартале 2024 года продажи новых электрокаров выросли в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за первые три месяца было реализовано 5889 электромобилей.

Одним из ключевых факторов, способствующих росту спроса на экологичный транспорт, является развитая зарядная инфраструктура в крупных регионах страны. Лидером по количеству зарядных станций стала Московская область, где на данный момент функционирует 531 пункт для подзарядки электромобилей. За Подмосковьем следуют Москва (462 станции), Краснодарский край (268), Санкт-Петербург (213) и Татарстан (212).

Чтобы поддержать дальнейшее распространение электрокаров, правительство реализует инициативу «Электроавтомобиль и водородный автомобиль». В рамках этой программы к концу 2024 года планируется установить 1437 быстрых зарядных станций по всей стране. А к концу 2025 и 2026 годов их количество возрастет до 2800 и 3300 соответственно.

Развитие зарядной инфраструктуры и государственная поддержка позволят сделать электромобили более доступными и привлекательными для российских автолюбителей.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка электромобилей в России.

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Источник: Риамо