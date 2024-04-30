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После мойки машины можно ослепнуть и стать бесплодным

Врач Ходаковский: в автохимии содержатся вредные вещества, приводящие к слепоте

Использование автохимии (очистителей, автошампуней и др.) может быть опасно для здоровья, сообщил врач-дерматовенеролог и онколог Евгений Ходаковский. Он отметил, что некоторые производители для удешевления производства применяют разновидность этанола, метиловый или изопропиловый спирты.

При распылении по стеклу жидкость стекает и попадает в воздухозаборники, а пары спиртов проникают в салон автомобиля, оседая на разных поверхностях и в легких пассажиров. После поездки в «чистой» машине люди могут жаловаться на головокружение, тошноту, головную боль. Частое вдыхание этих паров приводит к хроническим заболеваниям нервной и сердечно-сосудистой систем.

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Специалист отметил, что наиболее опасен метанол, так как приводит к проблемам со зрением (вплоть до слепоты) и нарушает работу мозга. Это вещество запрещено к использованию с 2000 года, но на авторынке его до сих пор применяют в антифризах, очистителях и т.д.

Также врач пояснил, что в составе большинства моющих средств для машины есть поверхностно-активные вещества (ПАВ). Их накопление в организме мужчин ведет к бесплодию.

Медик рекомендует перед использованием моющих средств надевать перчатки, очки, респиратор, а также ознакомиться с содержанием этикеток.

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Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
30.04.2024
Фото:Unsplash
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