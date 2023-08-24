Машины вплавились в палубы загоревшегося судна

Грузовое судно Fremantle Highway доставили для осмотра в порт и вот что обнаружили на его борту

Оказалось, что около 500 электромобилей на борту грузового судна Fremantle Highway, которое загорелось в прошлом месяце у берегов Нидерландов, находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал генеральный директор Boskalis Salvage Company Питер Бердовски.

Он уточнил, что всего уцелело около 1000 автомобилей, из которых половина – электромобили.

Все они находились на четырех нижних палубах грузового судна (всего на корабле 12 палуб). В то же время на четырех самых верхних палубах температура была настолько высокой, что в результате пожара автомобили вплавились в металл корабля, рассказал Бердовски.

Ранее сообщалось, что на борту судна находилось около 3000 автомобилей, но в отчете Automotive Logistics говорится, что на момент начала пожара на борту судна находилось более 3700 автомобилей.

После пожара грузовое судно Fremantle Highway было отбуксировано в порт Эмсхафен в Нидерландах, где в настоящее время из него откачивается топливо. Судно пробудет там до 14 октября, после чего его либо отбуксируют в другой порт для ремонта, либо сдадут на лом вместе с находящимися на борту автомобилями.

Бердовски говорит, что существует риск возобновления пожара:

«Мы бы не хотели, чтобы автомобили снова загорелись в процессе выгрузки. Более того, эти автомобили – с заряженными аккумуляторами с высоким напряжением, что может быть чрезвычайно опасно».

Международный союз морского страхования (IUMI) заявил после первоначального осмотра судна, что пожар не был вызван электромобилем. Напомним, что корабль загорелся 25 июля. В результате пожара погиб один член экипажа и несколько получили ранения.

«За рулем» можно читать в Viber

Фото: Insideevs.com