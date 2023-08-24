Когда подешевеет бензин и что будет при фиксации цен

Главный редактор журнала «За рулем» объяснил, что происходит с топливом

Сообщения о повышении цен на топливо появляются регулярно в августе-сентябре каждого года. Это странно звучит в отношении нефтедобывающей страны. Особенно странно слышать цены на уровне 75 рублей за литр. Тем не менее, таковы реалии.

Цены на топливо можно было бы снизить, например, убрав из его стоимости налог на добычу ископаемых, который, по факту, платят граждане России – не облагать этим налогом продукты, которые остаются на внутреннем рынке. Тогда топливо подешевеет почти на треть (таков размер налога в цене одного литра бензина или солярки). Но такая возможность не рассматривается.

Что же происходит на топливном рынке и когда подешевеет бензин? Рассказывает эксперт.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— Каждый август родители собирают детей в школу, а участники топливного рынка разъясняют водителям, почему дорожают бензин и солярка. К традиционным байкам о высоком спросе на солярку в сельском хозяйстве в страду (только бензин здесь при чем?) теперь добавились новые объективные причины:

слабеющий рубль погнал автомобильное топливо на экспорт,

потоки автотуристов в южном направлении привели к высокому спросу на бензин.

Тут уж не знаешь, что делать – то ли заканчивать так и не начатый толком автотуризм по родной стране, то ли дожидаться волшебного укрепления рубля.

При этом нефтебазы полны, нефтепереработчики обвиняют РЖД, что те не справляются с объемом перевозок. В свою очередь, РЖД обвиняет нефтебазы в долгой разгрузке вагонов… Бабка за дедку, дедка за репку…

Тем временем биржевые цены бьют исторические рекорды. Биржевая стоимость бензина марки «Премиум-95» в европейской части России выросла за день на 1,32% – до 70 959 рублей за тонну.

Растет бензин и в рознице. Традиционно цены высоки на востоке страны – в Якутии уже 75 рублей за литр. В Забайкалье – 70 рублей. В южных регионах всего за неделю солярка на некоторых АЗС подорожала на 10% – ее продают по 65 рублей за литр и даже дороже.

В Ростовской области уже перебои с бензином – ну понятно, нежданные автотуристы все выкачали.

А Минэнерго не переживает и говорит, что летом цены на автомобильное топливо традиционно идут вверх. Традиция у нас такая, народная.

Грузоперевозчики обратились к Михаилу Мишустину с просьбой ввести госрекулирование цен на дизтопливо. Они предлагают зафиксировать цену топлива на уровне, который был несколько недель назад — ниже 60 рублей за литр.

То есть, даже 60 рублей уже воспринимается как подарок.

Почему это нужно делать. Стоимость перевозок автоматически отражается на стоимости всех товаров. Потому что в стоимость любого товара заложены расходы на логистику и топливо. Дороже солярка и бензин – дороже всё остальное.

Почему этого нельзя делать. Фиксированные низкие цены на автомобильное топливо еще активнее погонят его на экспорт.

При фиксированных розничных ценах кто-то должен будет доплачивать разницу: вы не можете продавать в рознице (на АЗС) бензин дешевле, чем берете его в опте. Значит нужно ограничивать цены по всей цепочке.

Производители и продавцы будут придерживать топливо – и помимо высоких цен у нас еще будет и дефицит топлива, что приведет (уже приводит) к увеличению черного рынка и к дальнейшему росту цен.

Поэтому надо или вводить жесткое квотирование экспорта бензина и солярки, либо менять налоговую схему.

У нас ведь в цене 95-го бензина около 70% налогов и лишь 30% – собственно стоимость сырья, его переработки и доставки.

Например, можно снизить или отменить вовсе налог на добычу полезных ископаемых и резко повысить экспортные пошлины на автомобильное топливо.

Хочешь продавать на экспорт – продавай, но с большой пошлиной. А внутри страны должен быть высококонкурентный рынок поставщиков бензина и солярки – конечно, если мы хотим сдержать рост цен на перевозки и на товары.

Пойдут ли на такой шаг? Не уверен.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»