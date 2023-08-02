Бензин или электричество — на каком автомобиле выгоднее путешествовать?

на правах рекламы

Проверили на практике. Съездили из Москвы в Тверь и обратно на двух кроссоверах. Узнали много любопытного – и о городе, и об автомобилях.

На чем едем?

Для корректности сравнения подбирали близкие по характеристикам кроссоверы. Взяли отечественный Evolute i-Joy с электродвигателем мощностью 130 кВт (163 л.с.). Пару ему составил китайский Chery Tiggo 7 Pro с бензиновым 147-сильным турбомотором.

Электромобиль тяжелее – снаряженная масса у Эволюта 1765 кг, а у Tiggo 7 Pro – 1540 кг. Однако на такую разницу можно закрыть глаза. Тем более что рабочая характеристика электромотора, выдающего максимум тяги с начальных оборотов, более эффективна в режимах городской и неспешной загородной езды.

Из собственного опыта эксплуатации прикинем средний расход топлива. У Tiggo – 7-10 л/100 км в зависимости от режима движения. У i-Joy – 15-20 кВт.ч/100 км. До Твери – 180 км. Значит, 51-литрового бака бензинового кроссовера хватит, чтобы сгонять туда и вернуться. А вот электромобиль с батареей емкостью 53 кВт.ч, скорее всего, придется подзаряжать.

Старт из Москвы

Сначала немного потолкались в столичных пробках. Наконец, выбрались на трассу М-10 «Россия» и взяли курс на Тверь.

Эта дорога сильно загружена в любое время суток, проходит через многие населенные пункты, есть даже перекрестки со светофорами. В общем, быстро по ней не поедешь. Зато тут есть на что посмотреть, в отличие от платных трасс, которые прокладывают обычно в безжизненных местах.

Несмотря на рваный режим движения, из-за неспешного темпа расходы бензина и электричества получились почти образцовыми. В среднем, Tiggo сжигал 7,1 л/100 км, а Evolute – 15,3 кВт.ч/100 км.

Получается, на 170 км бензина ушло чуть больше 12 л. А вот индикатор заряда батареи показывал, что она заряжена на 46%. И этой энергии хватит (по расчетам бортового компьютера) на 157 км.

Для непродолжительной экскурсии по Твери – достаточно. Поэтому заряжаться будем непосредственно перед тем, как отправиться в обратный путь.

Тверь за полдня

Памятник тверскому троллейбусу установлен рядом с парком «Россия – моя история» на месте бывшего троллейбусного депо. Первый троллейбус в Твери пустили 5 мая 1967 года, а 13 апреля 2020 года на маршрут вышла последняя машина. О богатой полувековой истории этого транспорта теперь напоминает троллейбус ЗиУ-682В, привезенный из Волгограда и перекрашенный в яркие красно-белые цвета. Кстати, местные власти по примеру столицы планируют развивать новый вид электротранспорта. И, судя по серьезности намерений, скоро по улицам Твери будут ездить не только электромобили, но и электробусы.

По городу накрутили лишь 25 км. Но помимо интересных видов и достопримечательностей подметили одну интересную эксплуатационную особенность электрического кроссовера. Несмотря на выгодные (в теории) для электромобиля условия движения, в мегаполисе Evolute сжег в 1,6 раза больше энергии, чем за городом. А расход бензина у Tiggo вырос лишь в 1,4 раза.

На Калининском (ныне – Тверском) вагоностроительном заводе в 1970 году разработали сверхскоростной поезд на турбореактивной тяге, который мог разгоняться до фантастических по тем временам 360 км/ч. Опытный образец с двумя турбинами от самолета Як-40 на испытаниях показал максимальную скорость 267 км/ч – больше не выдерживали тогда железнодорожные пути. Но в серийную эксплуатацию этот турбопоезд не пошел, в первую очередь из-за гигантского расхода топлива. К тому же активно велись работы над электропоездом ЭР-200 (несколько лет он курсировал между Москвой и Санкт-Петербургом), который несильно уступал в скорости, но был значительно экономичнее и тише.

По всей вероятности, довольно много энергии забирала климатическая установка – у нее ведь электрический компрессор. И ни рекуперативное торможение, возвращающее часть энергии в батарею, ни нулевое потребление энергии электромотором на светофорах не смогли компенсировать эти «потери».

Самое высокое здание в городе – бизнес-центр «Тверь». Строение высотой 77 метров за характерную форму прозвали «рюмкой». И это один из самых знатных долгостроев. Его начали возводить как гостиницу к Олимпиаде 1980 года, но не успели. И строительство затянулось на 12 лет. На крыше организована смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на Волгу и центр города.

Тем не менее, к зарядной станции Evolute подъехал с 34-процентным запасом энергии.

Время зарядки!

Ждать несколько часов, пока батарея пополнится, у нас возможности нет. Поэтому искали мощную станцию зарядки постоянным током (DC). Ближайшей оказалась 150-киловаттная колонка сети PUNKT E около торгового центра «Глобус».

Думаете, электромобили – исключительно столичное увлечение? Когда мы подъехали на зарядку, там заправлялся Mitsubishi Outlander PHEV. А следом за нами подъехал Nissan Leaf и остался ждать, когда освободится разъем.

Водитель, пересевший с обычной машины на электромобиль, должен сломать прежние автомобильные стереотипы. Например, принять, что заправка (точнее, зарядка) – это не быстро. И научиться совмещать ее с бытовыми делами. Пока автомобиль заряжается (даже при подключении к мощным станциям на это уходит не менее получаса), можно закупить продукты или подкрепиться самому. Недаром ЭЗС сети PUNKT E обычно расположены рядом с магазинами, кафе, гипермаркетами.

Если зарядная станция выдает 150 кВт, это вовсе не означает, что электромобиль сможет заряжаться на полную мощность. Обычно потребляемую мощность ограничивает электроника машины, контролирующая процесс зарядки батареи. Например, при «заправке» Эволюта она не поднималась выше 55 кВт.

Алгоритм зарядки прост. Открываем приложение, находим станцию, разъем, выбираем нужное количество киловатт-часов, запускаем заряд. После этого подключаем кабель (в нашем случае CCS2) к автомобилю. Не страшно, если запросите больше электричества, чем нужно, – зарядку всегда можно оставить самостоятельно или она прекратится автоматически, когда батарея заполнится. А с карты спишется сумма только за взятые киловатт-часы.

Через приложение PUNKT E можно быстро найти ближайшую колонку. А встав на место, в два клика выбрать нужное количество киловатт-часов и стартовать с зарядкой. Контролировать процесс пополнения батареи можно дистанционно и, при необходимости, сессию можно завершить досрочно.

Назад с ветерком

В Москву мы возвращались по платной трассе М-11. Кстати, до конца года (возможно, срок и продлят) электромобили могут бесплатно ездить по платным дорогам.

Но, чтобы получить это право, «электричку» нужно зарегистрировать – в офисе «Автодора» или заполнив форму на сайте. Тогда транспондер получит метку «электромобиль», и деньги за проезд с владельца списываться не будут. Еще один нюанс: машина должна быть обязательно зарегистрирована на физическое лицо.

Желая быстрее оказаться дома, мы ехали с максимально разрешенной скоростью – 120-130 км/ч. Расход топлива у Tiggo плясал около 9,5 л/100 км. Потребление Эволютом электричества в таком режиме доходило аж до 30 кВт.ч из-за крупных габаритов электромобиля. И когда после пройденных 100 километров батарея опустела больше чем наполовину, решили сбросить темп, чтобы дотянуть без дозарядки до Москвы.

На чем выгоднее?

Фиксируем расходы на топливо. Tiggo вытянул 1630 рублей. Раскладка «туда + по Твери + обратно» выглядит так: 12,8 + 2,5 + 14,6 л. Заправлялись мы один раз, в Москве литр АИ-95 стоил 54,5 рубля.

Эволют на тех же отрезках расходовал 26 + 6 + 40 кВт.ч соответственно. Суммарный расход электричества составил 72 кВт.ч. В нашем случае денежный эквивалент составил 811 рублей. Вдвое дешевле! А если вычесть из общей стоимости поездки плату за дороги и парковки (льготы для электромобилей), выгода становится еще ощутимее. Но…

Расходы на электричество серьезно разнятся в зависимости от того, где и как вы заправляетесь. В нашем случае основную часть пробега мы прошли после зарядки на домашней зарядной станции по ночному тарифу 3 руб./кВт.ч, но 30 кВт.ч пришлось «закачать» на быстрой 150 кВт-ной зарядной станции в Твери по цене 20 рублей за киловатт-час, что уже сопоставимо со стоимостью бензина. Такое сочетание – самый распространенный сценарий использования электромобиля на текущий момент.

А если бы пользовались исключительно быстрыми зарядками, расходы на электричество и бензин оказались бы близкими.

Бесплатных ЭЗС становится все меньше. Стоимость зависит от региона и скорости зарядки. Пополнить запас электричества на быстрых станциях постоянного тока (DC) обойдется в 15-20 рублей за кВт.ч. На медленных (АС) – вдвое дешевле. Самый экономный вариант – зарядка от домашней сети по ночному тарифу (в Москве – 2,98 руб./кВт.ч). Но через штатное зарядное устройство на это уйдет больше суток. Поэтому владельцам электромобилей предлагают установить компактную индивидуальную станцию, которая позволяет за 6-8 часов полностью зарядить батарею электромобиля.

Путешествовать на электромобиле выгоднее. Но размер этой выгоды сильно зависит от того, где и как вы заряжаетесь.

Зачастую, при настоящем путешествии с ночевкой, можно зарядить машину при отеле на медленной зарядке существенно дешевле (8-10 руб./кВт.ч). Зарядка пройдет без вашего участия, ночью, и специально тратить время на «быстрой» зарядке не потребуется.

Самый экономный вариант – от домашней сети по ночному тарифу. Наиболее затратный (но часто неизбежный) – на быстрых зарядных станциях по цене 15-20 руб./кВт.ч. Зато, в зависимости от марки автомобиля и текущего уровня заряда, полностью зарядиться на них можно всего за 30-60 мин.

А поэтому идеальные путешествия на электромобиле – на короткие расстояния (100-150 км) и в спокойном темпе в рамках ПДД. Тогда поездка окажется по-настоящему интересной – как с познавательной точки зрения, так и с экономической.

Но следует учитывать, что ТО на электромобилях потребуют существенно меньше затрат, поэтому правильно считать не только расходы на топливо. Добавьте к этому еще как минимум затраты на масляный сервис и тем более большие ТО с заменой ремней/роликов и т.д.

Реклама / ООО «ПУНКТ Е» / erid 4CQwVszH9pUjKR9bhZ7