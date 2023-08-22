В Карелию на автомобиле – подробный гид для путешественника

Посетить рускеальские пещеры, прокатиться на ретропоезде, отведать «калитку»... Что обязательно нужно сделать, путешествуя по одной из красивейших республик нашей страны.

Озеро Ястребиное: настоящие скалы и удивительная тарзанка

Ближайшие к Петербургу карельские скалы – на озере Ястребиное, что в трех километрах от городского поселка Кузнечное и в 187 километрах от Исаакиевской площади. Песня «На недельку, до второго, я уеду в Комарово» рисует немного другой маршрут: согласно этому шлягеру карельские скалы, якобы, есть уже в ближайшем пригороде.

Но, к сожалению, это авторская метафора. Настоящая скальная гряда начинается именно на Ястребином.

Окрестности озера – культовое место питерских скалолазов. Перепад скальных высот – от 15 до 50 метров.

Вода в озере – чистая и прохладная. Но купаться можно. Озеро еще примечательно своей трехэтажной деревянной тарзанкой. Она самодельная, но выполнена на основе всех необходимых расчетов. К проектированию тарзанки опытные альпинисты подошли так же ответственно, как к оборудованию маршрутов для скалолазания. Несущие конструкции массивной тарзанки регулярно обновляются.

Самый потрясающий вид на озеро Ястребиное открывается с горы Парнас. К ней есть пешеходная тропа. Через 130 метров от северной границы озера начинается Карелия.

К озеру есть несколько вариантов проезда, но ни один из них не имеет прямого выезда на берег. В любом случае идти через лес порядка 2-3 километров. Таксисты, как правило, высаживают пассажиров у поселка Куликово. В лес ведут сразу несколько хорошо натоптанных троп, они без конца пересекаются и все выводят к берегу.

Важно: кроме стандартного наполнения рюкзака, позаботьтесь о воде или емкости для нее. Большинство привозит с собой классические металлические чайники, воду берут из озера и кипятят. Учитывайте, что пологого выхода к воде нет – надо спускаться, а потом подниматься уже с наполненной тарой. Она должна быть удобной при подъеме в крутую горку. Пригодятся и таблетки для обеззараживания воды.

Как проехать:

К озеру есть несколько подъездов. Вот координаты:

Поворот с трассы к озеру в поселке Куликово (дорога на песчаный карьер): 61°11.596′ N, 29°44.803′ E

Родник на пути из Куликово к Ястребиному: 61°11.499′ N, 29°42.597′ E

Места, где можно оставить машину (подъезд со стороны Куликово): 61°11.230′ N, 29°41.880′ E; 61°10.955′ N, 29°41.650′ E

Начало тропы к озеру от «автостоянки»: 61°10.845′ N, 29°41.789′ E

Рускеала: подземелье и ретропоезд

Горный парк Рускеала – туристический феномен. Первый ретропоезд сюда пришел 1 июля 2019 г., и за четыре года мраморный карьер стал местом паломничества.

Восстановления движения по царской железной дороге основатель проекта, местный предприниматель Александр Артемьев, добивался семь лет. Еще четверть века ушло на расчистку карьера от индустриального мусора, где до девяностых стояла военная часть.

Бывший мраморный карьер карельский предприниматель Александр Артемьев более четверти века расчищал от индустриального мусора, прежде чем запустить на объект туристов. В ходе уборки были найдены и настоящие исторические экспонаты. Например, вагонетки, на которых мрамор возили по штольням. Часть из них выставили перед входом в подземную часть Рускеалы.

Александр Борисович был драйвером развития туристического потенциала края. Инфраструктуру вокруг Сортавалы, это ближайший к горному парку город, откуда и отходит ретропоезд, он развивал комплексно – от организации прогулок и рыбалки в Ладожских шхерах до открытия ресторанов, отелей и обустройства каньона. К сожалению, Александр Артемьев скончался от коронавируса осенью 2020 года.

Благодаря энтузиазму Артемьева, восстановили не только заброшенную железнодорожную ветку, но и проложили до парка прекрасную дорогу. Навигатор покажет, что приехать можно прямиком к воротам Рускеалы. Но делать этого, если едете впервые, не стоит.

Ретропоезд «Рускеальский экспресс» – это часть туристической концепции. На нем необходимо прибыть в каньон, чтобы раскрылась идея маршрута. Настроение задает все: и элегантные, в стилизованных нарядах начала прошлого века, проводницы. И деревянный перрон, и удар в колокол при отправлении, и клубы пара, извергаемые паровозом.

Машину можно оставить на платной привокзальной парковке в Сортавале: первые четыре часа стоят по 100 рублей, далее – 50 рублей в час. Парковочные пространства у платформы Сортавала-Центр (она находится неподалеку от основного железнодорожного вокзала и ближе к центру города) и станции Хелюля бесплатные.

Поезд в пути час. И надо многое успеть: посидеть в «дореволюционных» купе, где сиденья обиты зеленой кожей, заглянуть в фотокупе и примерить ретрообразы.

Обязательно найдите место в одном из двух вагонов-ресторанов, желательно в «царском», где есть рояль и поющая канарейка. Закажите травяной чай и определитесь, какую выбрать «калитку». Это карельский национальный пирожок – с брусникой, морошкой, черникой или картошкой.

В пещерах на дне озера до сих пор лежат затопленные вагонетки, к которым спускаются дайверы. Экскурсию стоит завершить прогулкой по озеру на самоходной платформе. Пропускная способность пещер ограничена требованиями безопасности, и билеты продают только в режиме «живой очереди» в визит-центре в день посещения.

В парке постарайтесь посетить пещеры – без них Рускеала запомнится сочетанием бело-серых гранитных стен и изумрудной воды, что затопила каньон в результате неудачных взрывных работ.

Большая часть пещер в Рускеале подземная, но есть и открытое пространство — оно образовалось после того, как в войну в штольню упала бомба.

Рекомендуем посмотреть и на разворот паровоза на поворотном круге. Первый в современной России круг, который разворачивает паровоз на 180 градусов, запустили в конце 2020 года. Раньше для смены направления движения нужны были два паровоза, которые следовали в начале и в конце поезда. Поворотный круг упрощает не только смену направления движения, но и заправку паровоза водой.

Еще в Сортавале «проводит летние каникулы» поезд Деда Мороза – это паровоз и три тематических вагона. Билет стоит 250 рублей, включает в себя и чаепитие с пряником в вагоне-ресторане.

В июне запустили еще один ретропоезд. «Ладожская нерпочка» ходит по территории города. Примечателен тем, что к паровозу прицеплены вагон-ресторан и открытые ретровагоны. Последние в народе быстро прозвали «шашлычницами»: если при движении выглянуть наружу, на лице может остаться характерный след от угольной пыли, которую после себя оставляет паровоз.

Путешествие по шхерам: на ладье и катерах

Популярное карельское развлечение – прогулки на катерах по Ладожским шхерам. Это россыпь из 650 скалистых островов и обрывистых скал разной площади.

Основным местом старта для таких путешествий является новый Валаамский причал в Сортавале.

К этим маршрутам добавилась и прогулка на стилизованной ладье и посещение форелевой фермы «Акуловка», она стартует с набережной в поселке Коконниэми. Эта же компания первой спустила на воду плавучий дом-отель – хаусбот.

Со временем появилось еще несколько хаусботов, часть из них имеет выходы на собственный остров. Кстати, в небольшом, на три столика, кафетерии «Акуловки», что расположился в фирменном магазине компании на набережной, подают вкуснейший специалитет – уху из форели на сливках. Блюдо есть и в меню ресторанов, но «акуловская» уха не уступает ресторанной.

Валаам: религиозная святыня

Сортавала – отправная точка для экскурсий на остров Валаам, самый большой в архипелаге из 50 островов. Вторая ближайшая точка – причал Приозерска.

Добираются на Валаам на многоместных закрытых катерах – «метеорах». В пути – чуть более часа. Расписание и наличие билетов ежедневно публикуют в соцсети «ВКонтакте» на странице «Валаамский причал» г. Сортавала, г. Приозерск. Там же есть ссылка на сайт «Валаамский паломник» с описанием достопримечательностей острова и ссылками на экскурсии.

Чтобы сориентироваться, как провести время на островах, в составе экскурсионной группы или самостоятельно, скачайте приложение «Валаам. Валаамский монастырь». Оно включает 3D-тур и путеводитель с панорамами, картой и навигацией по острову, виртуальные экскурсии. Те, кто бывал на Валааме неоднократно, рекомендуют к 15 часам подходить к певческому павильону, в это время летом там выступает монастырский хор.

Большинство программ строится вокруг посещения основного объекта острова - Спасо-Преображенского собора Валаамского мужского монастыря.

На Валааме можно остаться на несколько дней. На острове есть гостиницы, но самые яркие впечатления остаются после дней, проведенных в палатках, – туристов подкупает безопасность и возможность насладиться природой, вдоволь погулять по отдаленным островкам, которые невозможно посетить в ходе организованной экскурсии.

На Валааме можно взять в прокат велосипед, гольф-кар, палатку и инвентарь типа топора для колки дров. Желающие встать в палаточном лагере должны зарегистрироваться в службе проката – он расположен рядом с пристанью.

Влюбиться и вернуться

Автопутешествие по Карелии может быть любой продолжительности – от выходных до недели-полутора. Отдельного внимания заслуживают города Сортавала и Петрозаводск, остров Кижи.

Бурю эмоций подарит рыбалка на форелевой ферме, посещение самого большого на северо-западе Карельского зоопарка, к которому ведет по берегу Ладоги живописнейшая дорога.

Стоит заглянуть и в «Сад Камней» в поселке Пуйккола. Карелия невозможна без ее знаменитых многочисленных водопадов.

Набирают популярность туры в две интересные деревни. Это Киндасово, еще в позапрошлом веке провозгласившая себя самой веселой деревней. И Кинерма – в 2016 году ее признали самой красивой деревней России.

Республика стоит того, чтобы, влюбившись в нее с первого визита, возвращаться сюда снова и снова. В Карелии прекрасные дороги, регион отлично подходит для путешествий на автомобиле.

Единственная неприятность – на участке от Сортавалы до Приозерска много горок и поворотов, на которых быстро укачивает. Отправляясь в автопутешествие, не забудьте прихватить соответствующие препараты.

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Фото: ТАСС, РЖД, Unsplash