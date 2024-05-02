Где увидеть гигантский стул, самый длинный мост и другие чудеса — поехали!

«За рулем» рассказал о 4 интересных маршрутах для майских автопутешествий

Вся семья в сборе, а впереди много свободного времени. Это значит, что настала пора отправиться в путешествие. Но как быть, если одни домочадцы жаждут культпросвета, другие страсть как хотят устроить пикник на природе, а третьих шашлыком не корми – дай сыграть партию в бадминтон или прокатиться на велосипеде? Хорошая новость в том, что в нашей подборке вы найдете варианты, которые устроят всех. Поехали!

1. Дубна: гигантский Ленин и стул-рекордсмен

Место расположения

Назад в СССР прокатиться желаете? Тогда вам точно в Дубну! Всего два часа от Москвы на автомобиле, и вот вы уже в классическом наукограде – с малоэтажной квартальной застройкой и небольшими пестрыми палисадниками.

Институтская часть Дубны сохранила атмосферу советского наукограда. Чуть ли не в каждом квартале здесь можно встретить памятник какому-нибудь ученому, а общественные места носят характерные названия «Дружба», «Октябрь», «Мир» и т.д.

Неповторимый советский колорит Дубны поддерживают памятники той эпохи. Здесь расположен второй по величине в мире монумент вождю пролетариата Владимиру Ленину. Высота памятника вместе с постаментом составляет 37 метров, а высота самой фигуры – 25 метров. Вокруг монумента раскинулся живописный парк, в котором обязательно стоит прогуляться или даже устроить пикник. Раньше на противоположном берегу Волги стоял такой же масштабный памятник Иосифу Сталину, но он пал жертвой борьбы с культом личности. Сейчас от него остался только постамент.

А если памятники в честь знаменитых политических лидеров вы видели уже сотню раз, советуем посетить памятник гигантскому стулу. Наверняка такой фотозоны в вашем семейном альбоме еще не было. Девятиметровый стул является одной из немногих достопримечательностей Дубны, никак не связанных с наукой (во времена СССР Дубна считалась городом физиков). Его еще в далеком 2004 году установила одна мебельная компания. Отличный пример того, как рекламный объект стал впоследствии объектом культуры. А еще этот памятник удостоен титула самого большого деревянного стула в России.

Кстати, когда поедете «в гости» к Ленину, по пути сможете посетить плотину Иваньковской ГЭС (ГЭС №91). Это внушительное сооружение снабжает водой всю столицу, а также обеспечивает обводнение рек Москвы и Клязьмы и речное судоходство. После такого не грех рассказать коллегам, что отмечали майские на «Московском море» – так в народе называют Иваньковское водохранилище.

2. Константиново и есенинская Русь

Место расположения

Построенное на крутом берегу Оки село Константиново знаменито тем, что именно здесь 3 октября 1895 года родился один из самых любимых и почитаемых отечественных поэтов Сергей Есенин. Сегодня старинное русское село превратилось в обширный музей-заповедник, в котором каждое здание связано с жизнью и творчеством поэта. В самом центре села – крестьянская изба, в которой жили родители поэта. В доме все воссоздано так, как было при жизни Есенина. Обстановка предельно скромная, если не сказать аскетичная. Но главные «экспонаты» дома-музея находятся не внутри, а снаружи. Речь идет о стоящих возле дома тополе и березе. Если верить историкам, их собственноручно посадил поэт.

Константиново – тот самый случай, когда экскурсовод желателен, но необязателен. А все потому, что у любого местного жителя есть при себе целый ворох интересных историй про жизнь Есенина.

Неподалеку от дома находится земская школа, которую Сережа Есенин закончил с похвальным листом, или, как сказали бы сегодня, с золотой медалью. Настоящее здание до наших дней не сохранилось, однако многие экспонаты в нем – современники поэта. А еще местные экскурсоводы с удовольствием проведут для ваших детей открытый урок, на котором малыши научатся писать пером и познакомятся с церковнославянской азбукой. Взрослые тоже узнают много нового о просвещении и образовании в России конца XIX века.

Любителям велосипедных прогулок в Константиново тоже будут рады. Только предупреждаем: места здесь очень живописные, поэтому то и дело хочется остановиться, чтобы сделать парочку снимков. Заливные луга, голубое небо и бескрайние просторы… Даже если вы не фанат поэта, здешние ландшафты однозначно поразят вас в самое сердце.

По словам биографов, вот эта часовенка – любимое место уединения Есенина. Здесь он мог проводить время часами, всматриваясь в голубую даль.

3. Киржач и самый длинный мост России

Место расположения

Если вы обожаете пешие прогулки на лоне природы, вам точно понравится в Киржаче. А все потому, что именно здесь находится Типографский мост – самый длинный деревянный пешеходный мост России. Его длина составляет 555 метров – признанный рекордсмен Книги рекордов России.

Мост связал два значимых для города микрорайона: центр и район типографии (собственно, поэтому мост и Типографский). Это единое туристическое пространство Киржача, включающее в себя музейно-парковую зону «Вшивая горка», военно-исторический комплекс «Рубеж 12», смотровую площадку «Зайчушка» и еще несколько объектов. Для мини-приключения с детьми – идеально.

Закладывайте на путешествие порядка двух часов. Удобно, что на протяжении всего маршрута есть информационные стенды, позволяющие узнать больше о природе и истории здешних мест. А еще по пути можно сделать привал на детской площадке или площадке, специально оборудованной для пикника.

«И ноги чистые, и легкие проветрились», – примерно так описывают свои впечатления посетители Типографского моста. Русская аутентичность и духовная пища тоже прилагаются.

На велосипедах и самокатах вы здесь тоже проедете – мост достаточно широкий и места хватит для всех.

Любите цивилизованный отдых на природе и ни разу не были на Типографском мосту? Срочно исправляйте ситуацию! Кстати, по поводу срочности мы не шутим: местные правозащитники периодически обращаются в суд с требованием снести мост якобы из-за проблем с разрешением на строительство. Так что успейте увидеть уникальный архитектурный объект, пока не началось.

4. Усадьба Середниково, сцены из фильма «Адмиралъ» и пирожки с опилками для Лермонтова

Место расположения

Усадьба Середниково – место не только историческое, но и невероятно живописное. Недаром здешние ландшафты так любят кинематографисты. Усадьба стала местом съемок таких известных картин, как «Адмиралъ», «Глянец», «Слуга государев» и сериала «Бедная Настя». Но прежде всего усадьбу связывают с именем великого русского поэта Михаила Лермонтова.

Усадьбу Середниково очень любят режиссеры. Мы насчитали как минимум 15 картин, в которых она «снималась». На фото – кадр из сериала «Адмиралъ» (режиссер Андрей Кравчук)

Впервые Мишель (так, на французский манер, Лермонтова называли домашние) оказался в усадьбе, когда ему было 14 лет. Сюда на летние каникулы привозила любимого внука богатая бабушка-помещица. Известно, что Середниково Лермонтов очень любил. Красота местной природы вдохновила его на написание нескольких поэм, трех драм и примерно сотни стихотворений.

А еще Середниково ассоциировалось у Михаила Юрьевича с первой любовью. Красавице Екатерине Сушковой юноша посвятил 11 стихотворений, а она в ответ довольно жестко над ним пошутила. Все дело в том, что Лермонтов был весьма неразборчив в еде. Подметив это, девушка вместе с подругой втайне подговорили кухарку положить в пирожки опилки вместо начинки. Предоставим слово самой Сушковой:

«Мы вернулись домой утомленные, разгоряченные, голодные, с жадностью принялись за чай, а наш-то гастроном Мишель, не поморщась, проглотил одну булочку, принялся за другую и уже придвинул к себе и третью, но Сашенька и я, мы остановили его за руку, показывая в то же время на неудобоваримую для желудка начинку. Тут он не на шутку взбесился, убежал от нас и не только не говорил с нами ни слова, но даже и не показывался несколько дней, притворившись больным».

Ну и раз уж мы заговорили о еде, то на территории усадьбы можно вкусно пообедать в местном кафе. Пирожков с опилками не обещаем, но вот шашлык или блинчики с лососем вам подадут запросто. Только не забудьте нагулять аппетит, записавшись на пейнтбол или конную прогулку в местном спортклубе. А если захочется пищи духовной, к вашим услугам различные экскурсии и даже целый киногород Piligrim Porto, доступный к самостоятельному посещению.

Спорим, вам не часто доводилось играть в пейнтбол или покататься на лошади на территории 250-летней усадьбы? В Середниково это вполне возможно.

Киногород – это декорации Англии XVIII века, специально построенные для съемок художественного фильма «Записки экспедитора тайной канцелярии» (режиссер Олег Рясков). Для семей с детьми локация обязательна к посещению. Когда еще удастся сфотографироваться на фоне пиратского корабля Джека Воробья в реальную величину? А почувствовать себя арестантом средневековой темницы или завсегдатаем английской таверны? Одним словом, день в усадьбе Середниково вам точно запомнится.

Если вам интересно побывать на местах съемок фильма, обязательно посетите киногород Piligrim Porto (Пилигрим Порто). Вы удивитесь, насколько живописно смотрятся фанерные декорации в кадре.

Общие советы

Какой бы маршрут вы ни выбрали, всегда соблюдайте несколько простых правил:

заранее планируйте маршрут и приобретайте экскурсионные билеты на нужные вам даты,

соблюдайте ПДД и помните о так называемых «шашлычных» штрафах. Нашу небольшую шпаргалку вы найдете вот тут ,

не гонитесь за всеми впечатлениями сразу, особенно если у вас «на борту» маленькие пассажиры. 10 способов развлечь ребенка в дороге можно узнать, перейдя по этой ссылке .

Наконец, самое главное правило: не расстраивайтесь, если что-то пошло не так или вы не успели посетить все локации. Прелесть автомобильного путешествия как раз и заключается в том, чтобы переиграть все в любой момент, а также возвращаться в любимые места снова и снова.

Отдохните на майских как следует и счастливого пути!