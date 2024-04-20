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Путешествия, доступные для всех: для особенных детей подготовили 7 маршрутов

В России разработали программы путешествий для семей с особенными детьми

На форуме «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка» представлены программы путешествий для семей с особенными детьми. Мероприятие прошло в Сургуте.

В разработке маршрутов участвовали воспитатели, педагоги, дефектологи, психологи, туроператоры, дети и их родители. За основу проекта была взята методология всероссийской программы Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Классная страна».

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По словам руководителя программы дивизиона «Городская экономика» АСИ Анастасии Цыбулевской, семь разработанных программ включают пять обязательных составляющих: образование, воспитание, патриотизм, профессиональная ориентация и проектно-исследовательская деятельность.

«Мы двигались по уже апробированной в прошлом году методологии "Классной страны", но понимали, что при подготовке маршрутов для ребят с особенностями нужно привлекать дополнительные ресурсы», – уточнила руководитель программы.

В ходе заседания делового клуба заместителей глав регионов, прошедшего во время форума, Цыбулевская указала на необходимость наличия на маршруте отдельных инклюзивных мастерских, сенсорных комнат, систем визуального, звукового и тактильного ориентирования. Кроме того, Цыбулевская рассказала, что нужно уделять внимание психологической безопасности ребенка в путешествии, привлекать тьюторов, ассистентов, а также обеспечить детей сурдо- и тифлопереводом.

В качестве примера была приведена программа путешествий «Ожившие сказки Севера», она рассчитана на семьи с детьми с задержкой психологического развития и тяжелыми нарушениями речи. В программе предусмотрено посещение обзорных интерактивных экскурсий по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) в формате квеста. Во время мероприятий дети будут посещать музеи и мастер-классы, адаптированные специально под них. Отмечается, что все программы путешествий могут посетить и семьи с обычными детьми.

Источник: Российская газета

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
20.04.2024
Фото:Unsplash
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