«Шашлычные» штрафы — не попадитесь на отдыхе!

Приключения гораздо ближе, чем кажутся. И майские праздники идеально подходят для того, чтобы убедиться в этом на собственном опыте. Самое главное – не терять бдительности даже на отдыхе.

Выезд на природу с семьей или друзьями может обернуться серьезными проблемами с законом.

Ниже публикуем таблицу «майских штрафов» и надеемся, что вам не придется с ними столкнуться.

1. Сбитое дикое животное

Статья: ч.1 статьи 1079 ГК РФ «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих».

Размер штрафа: Сумма рассчитывается на основании Приказа Минприроды России № 948 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам». Например, такса за лося составляет 80 000 рублей, а за зубробизона уже 180 000 рублей.

2. Сжигание мусора в лесу, бросание окурков, спичек и т.д.

Статья: ст. 8.32 КоАП РФ «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах».

Размер штрафа: От 15 000 до 30 000 рублей для физических лиц и от 100 000 до 400 000 рублей для юридических лиц.

3. Въезд в государственный природный заповедник, дендрарий или заказник

Статья: ст. 8.39 КоАП РФ «Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях».

Размер штрафа: От 3000 до 4000 рублей «с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без таковой». Проще говоря, машину могут конфисковать, если дело дойдет до суда.

4. Заезд на автомобиле в водоохранную зону

Статья: ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения».

Размер штрафа: От 3000 до 4500 рублей для физических лиц и от 200 000 до 400 000 рублей для юридических.