Куда поехать на майские? Топ-5 интересных маршрутов

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Праздничные выходные – отличный повод отправиться на машине за новыми впечатлениями. Публикуем список необычных локаций, подобранных так, чтобы вам с семьей и друзьями было что вспомнить. Читайте и сохраняйте себе в заметки.

1. Старица, Тверская область

За РулемА вы знали, что женщины за рулем равны с мужчинами? Причем давно!

Уютный городок, расположенный в 65 км к юго-западу от Твери, идеально подходит, чтобы напитаться русским духом.

Старица ненамного младше Москвы – разница в возрасте у них всего каких-то 150 лет.

На протяжении многих веков Старица оставалась небольшим купеческим городом, стоящим в стороне от крупных железных дорог. Возможно, именно благодаря этому городу удалось сохранить тихий и размеренный уклад жизни, который наверняка придется по душе уставшему от шума жителю мегаполиса.

Старица, Тверская область
Старица, Тверская область

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Будете в Старице – обязательно прогуляйтесь по набережной Волги. Местные виды производят впечатление даже на бывалых путешественников. Еще в Старице сохранилось множество старинных построек. И речь сейчас не только о монастырях и церквях. На территории старого городища находятся остатки белокаменных кузниц 1792-1798 года постройки. В настоящий момент это единственный в России памятник русской кузне и огненных дел мастерам. А еще в окрестностях старицы находится целая сеть древних каменоломен, окутанных множеством мифов и легенд. Если клаустрофобия – это не про вас, берите гида и вперед по извилистым лабиринтам.

  • Кому подойдет: любителям легенд, старины и живописных видов
  • Координаты

2. Кондуки, Тульская область

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В 60-е годы прошлого века у деревни Кондуки стали разрабатывать карьеры с бурым углем. К 80-м годам их закрыли и затопили, поскольку те были признаны нерентабельными. В итоге образовались озера с лазурного цвета водой и красно-бурыми терриконами (рукотворными горами), которые стали настоящей визитной карточкой Тульской области. Местный ландшафт отсылает нас к культовой франшизе «Звездные войны» – фото здесь получаются просто космические. Окружающая природа больше напоминает карельскую или алтайскую.

Кондуки, Тульская область
Кондуки, Тульская область

В теплую погоду лучше приезжать пораньше, поскольку туристов здесь очень много. Даже в будние дни можно насчитать около сотни человек. Готовьтесь к тому, что придется много ходить по горам, но оно того стоит. А вот от контакта с водой в голубых озерах лучше воздержаться. Она небезопасна для человека, поскольку обладает высокой кислотностью и содержит серьезную концентрацию тяжелых металлов.

Кондуки, Тульская область
Кондуки, Тульская область

  • Кому подойдет: поклонникам пешего туризма и невероятных природных пейзажей
  • Координаты

3. Плещеево озеро, Ярославская область

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Национальный парк «Плещеево озеро» расположен в 130 км к северо-востоку от Москвы и входит в маршрут «Золотого кольца». Ежегодно сюда съезжаются дайверы, экотуристы, рыбаки, любители истории и ученые со всей России. Каждый найдет себе занятие по душе.

В кристально чистой воде Плещеева озера обитают 16 видов рыб – лещ, окунь, налим, щука, пресноводная сельдь и другие. Имейте в виду, что на большей части озера ловля платная. Придется купить билет, разрешающий вылов, или заранее оформить путевку (стоимость порядка 1000 рублей. – Прим. ред.). Можно приобрести круглогодичный абонемент.

Плещеево озеро
Плещеево озеро

В окрестностях озера много не только природных, но и культурных достопримечательностей. Чего стоит только город Переславль Залесский с его маленькими забавными музеями: музеем чайника, утюга, радио и даже музеем хитрости и смекалки. Если вы на отдыхе с детьми, вам точно сюда.

А еще Плещеево озеро можно считать колыбелью корабельного флота России, ведь именно здесь зарождалась знаменитая потешная флотилия Петра I. В память о событиях тех дней был открыт один из старейших отечественных музеев – «Ботик Петра I».

  • Кому подойдет: любителям рыбалки и посиделок у костра, а также тем, кто интересуется историей России
  • Координаты

Еще две отличные локации для отдыха — на второй странице.

Старица, Тверская область
Кондуки, Тульская область
Кондуки, Тульская область
Плещеево озеро
Рыбацкая деревня, Рязанская область
Маяк Линдеснес в Норвегии
Завидово
В Завидово мирно соседствуют респектабельная атмосфера…
...и бунтарский дух крупнейшего российского рок-фестиваля
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За рулем в Дзен
За РулемСтарикова Елена
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