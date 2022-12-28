Куда поехать с ребенком на выходных? 12 отличных вариантов!

Недалеко от Москвы расположены современные зоопарки и этнопарки народов Севера. Также много мест, где можно покататься на квадроциклах и «ватрушках».

1. Птичий парк «Воробьи»

Помимо птиц здесь можно увидеть редких животных из разных уголков нашей планеты.

Вашему вниманию представлено около 300 видов пернатых: журавли, пеликаны, павлины, птицы-носороги, а также хищные представители птичьего мира. Имеются домашние птицы: индюки, декоративные куры, гуси, голуби. Вы сможете посетить страусиную ферму.

В парке можно хорошо отдохнуть: порыбачить и вкусно поесть. Предоставляется жилье в домиках рядом с рекой.

Адрес парка: Калужская область, Жуковский район, село Совхоз «Победа», улица Парк Птиц, дом 3/1

Телефон: +7 (484) 399-34-26

Сайт: https://birdspark.ru/

2. Этнографический парк-музей «Этномир»

В России «Этномир» является самым крупным этнографическим музеем. Здесь реализована интерактивная модель реального мира. Каждая страна показана в виде отдельного «культурного заповедника», где отображены ремесленные мастерские, музеи, сувенирные лавки.

Детям в «Этномире» будет интересно посетить парк развлечений и питомник хаски.

Адрес музея: Калужская область, Боровский район, деревня Петрово.

Телефон: +7 (495) 023-81-81.

Сайт: https://ethnomir.ru

3. Этнопарк «Кочевник»

Вам представится возможность увидеть размещенные под открытым небом ненецкий чум, тюркские и монгольские юрты, чукотские яранги. В самом центре лагеря горит костер.

Также в этнопарке имеются верблюжья ферма и контактный зоопарк, где можно прокатиться на верблюде. Здесь живут и другие животные: монгольские яки, козы, олени. Животных можно покормить с рук.

Посетив этнопарк в выходные или праздничные дни, можно послушать выступление ансамблей этнической музыки. А также подкрепиться в одном из двух кафе, предлагающих кухню этнических народов. Вы можете отведать настоящие бурятские буузы.

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский городской округ, деревня Морозово, этнопарк «Кочевник».

Телефон: +7 (905) 760-52-00

Сайт: http://ethno-park.ru/

