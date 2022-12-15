Мальчик в желтой куртке «преследует и пугает» водителей: в чем причина

Креатив ГИБДД оценили не все.

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К макетам автомобилей ДПС на обочинах российских дорог водители уже более-менее привыкли. А вот новая инициатива правоохранителей вызвала у автовладельцев противоречивую реакцию.

Макеты с изображением школьника в желтом пуховике, установленные в поселке городского типа Березовка Красноярского края, заставляют водителей резко тормозить, тем самым создавая аварийные ситуации.

По задумке ГИБДД, «ребенок» в яркой одежде должен издалека привлекать внимание водителей, напоминая о необходимости заблаговременно снизить скорость в местах, где часто появляются дети.

Только вот сами автомобилисты считают, что «мальчик в желтом пуховике» установлен слишком близко к проезжей части, «у людей ощущение, что он уже пошел».

«Я их боюсь теперь»; «Жуткий пацан, он всех преследует»; «Его пропускаешь, а он встал и стоит»; «Неудачная идея, если честно. Я когда первый раз увидела, затормозила. А в следующий раз будет стоять настоящий — не заторможу. Так как буду помнить манекен»; «Уже авария была из-за этой картонки», — обсуждают водители в местном паблике.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Источник: Подслушано у ДПС

Фото: Молодежный центр | Березовский район