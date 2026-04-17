«Зубилом» по авторитетам 80-х: а наш-то был покруче!

«За рулем» сравнил конструкции ВАЗ-2108, Honda Civic, Opel Kadett и Skoda Rapid

В 1980‑х годах остряки прозвали ВАЗ‑2108 «Зубилом», намекая на необычную клиновидную форму. «Восьмерка» дебютировала в 1984 году и в СССР стала сенсацией. Передний привод!

Но и на западных рынках ВАЗ‑2108 вызвал живой интерес – и его неизбежно сравнивали с вышедшими практически одновременно аналогами.

ВАЗ‑2108

«Восьмерка» – самая тяжелая из ровесников‑дебютантов. Вслед за трехдверным хэтч­беком в семействе появились пятидверный хэтчбек и седан, а также западные мелкосерийные кабриолеты.

Двигатель

Базовый двигатель ВАЗ‑2108 – карбюраторный. Создали также моторы объемом 1,1 л мощностью 54 л. с. и 1,5 л мощностью 70 л. с. Двигатели «восьмерки» стали одними из самых высокофорсированных в классе. ВАЗ‑2108 имел привычную для машины такого класса компоновку – передний привод с поперечным двигателем.

Передняя подвеска – типа McPherson, с амортизаторными стойками. Задняя подвеска типична для класса – упругая балка и амортизаторные стойки.

Honda Civic (третье поколение)

Самый компактный и самый легкий аналог «восьмерки». Помимо базового трехдверного хэтчбека выпускали пятидверный универсал Shuttle, седан и купе CRX.

Двигатель

Базовый двигатель – карбюраторный. Мотор среди одноклассников – с самой высокой удельной мощностью. На Civic третьего поколения ставили также агрегаты 1.5 и 1.6, в том числе с системой впрыска. Двигатель стоял поперечно. Помимо переднеприводных машин делали универсалы с полным приводом.

Подвески: спереди – McPherson, сзади – упругая балка и амортизаторные стойки.

Opel Kadett E

При меньшей, чем у ВАЗ‑2108, длине база заметно больше, а салон – просторней. Семейство включало трехдверный и пятидверный хэтчбеки, пятидверный универсал, седан и кабриолет.

Двигатель

Базовый двигатель Opel Kadett – карбюраторный. Применяли также моторы объемом 1,5 л и 1,6 л, в том числе с впрыском топлива. Kadett, как и большинство аналогов, – переднеприводный, с поперечным двигателем.

Передняя подвеска – McPherson. В задней подвеске – упругая балка с раздельными амортизаторами и пружинами.

Skoda Rapid

Модернизированный вариант Garde позиционировали как спортивное купе. Но по характеристикам машина была скорее аналогом «восьмерки». Rapid делали на базе седанов Skoda 120/130.

Двигатель

Двигатель Шкоды – карбюраторный. Самый низкофорсированный агрегат среди аналогов. Rapid сохранял выбранную заводом еще в 1964 году заднемоторную компоновку.

Особенность Рапида – полностью независимые пружинные подвески: сзади – на продольных рычагах, спереди – на поперечных.

Что общего и в чем разница

Для ВАЗ‑2108 предусмотрели механические четырех- и пятиступенчатые коробки передач. Машины с четырехскоростной коробкой выпускали недолго. Базовыми коробками Хонды и Опеля поначалу тоже были четырехступенчатые. Предлагали также коробки с пятью передачами, а для некоторых версий – автоматы. На Rapid ставили лишь механическую пятиступенчатую коробку.

Тормоза на ВАЗ‑2108, как и на остальных автомобилях, дисковые спереди и барабанные сзади. Рулевое управление на всех машинах – реечное, без усилителя.

Зигзаги удачи

ВАЗ‑2108 – мощный рывок советского автопрома, сделанный с большим опозданием, поскольку первые конструктивные аналоги «восьмерки» появились за десятилетие до нее. Тем не менее марка Лада с точки зрения дизайна и инженерии вновь заняла достойное место в ряду именитых аналогов.

Чехословацкая Skoda на фоне ВАЗ‑2108 выглядела динозавром. Но к середине 1990‑х годов ВАЗ вновь отставал: не предлагал избалованным западным покупателям новый дизайн, моторы с системой впрыска, автоматические коробки и иные современные системы – время стремительно убегало вперед.

