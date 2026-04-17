«Зубилом» по авторитетам 80-х: а наш-то был покруче!

В 1980‑х годах остряки прозвали ВАЗ‑2108 «Зубилом», намекая на необычную клиновидную форму. «Восьмерка» дебютировала в 1984 году и в СССР стала сенсацией. Передний привод!
Но и на западных рынках ВАЗ‑2108 вызвал живой интерес – и его неизбежно сравнивали с вышедшими практически одновременно аналогами.
ВАЗ‑2108
- Длина 4006 мм
- Колесная база 2460 мм
- Снаряженная масса 900 кг
«Восьмерка» – самая тяжелая из ровесников‑дебютантов. Вслед за трехдверным хэтчбеком в семействе появились пятидверный хэтчбек и седан, а также западные мелкосерийные кабриолеты.
Двигатель
- Объем 1,3 л (76×75 мм)
- Степень сжатия 9,9
- Мощность 65 л. с. при 5600 об/мин
Базовый двигатель ВАЗ‑2108 – карбюраторный. Создали также моторы объемом 1,1 л мощностью 54 л. с. и 1,5 л мощностью 70 л. с. Двигатели «восьмерки» стали одними из самых высокофорсированных в классе. ВАЗ‑2108 имел привычную для машины такого класса компоновку – передний привод с поперечным двигателем. Передняя подвеска – типа McPherson, с амортизаторными стойками. Задняя подвеска типична для класса – упругая балка и амортизаторные стойки.
Honda Civic (третье поколение)
- Длина 3810 мм
- Колесная база 2380 мм
- Снаряженная масса 805 кг
Самый компактный и самый легкий аналог «восьмерки». Помимо базового трехдверного хэтчбека выпускали пятидверный универсал Shuttle, седан и купе CRX.
Двигатель
- Объем 1,3 л (74×78 мм)
- Степень сжатия 10,0
- Мощность 71 л. с. при 6000 об/мин
Базовый двигатель – карбюраторный. Мотор среди одноклассников – с самой высокой удельной мощностью. На Civic третьего поколения ставили также агрегаты 1.5 и 1.6, в том числе с системой впрыска. Двигатель стоял поперечно. Помимо переднеприводных машин делали универсалы с полным приводом. Подвески: спереди – McPherson, сзади – упругая балка и амортизаторные стойки.
Opel Kadett E
- Длина 3998 мм
- Колесная база 2520 мм
- Снаряженная масса 830 кг
При меньшей, чем у ВАЗ‑2108, длине база заметно больше, а салон – просторней. Семейство включало трехдверный и пятидверный хэтчбеки, пятидверный универсал, седан и кабриолет.
Двигатель
- Объем 1,2 л (79×81 мм)
- Степень сжатия 9,0
- Мощность 55 л. с. при 5600 об/мин
Базовый двигатель Opel Kadett – карбюраторный. Применяли также моторы объемом 1,5 л и 1,6 л, в том числе с впрыском топлива. Kadett, как и большинство аналогов, – переднеприводный, с поперечным двигателем. Передняя подвеска – McPherson. В задней подвеске – упругая балка с раздельными амортизаторами и пружинами.
Skoda Rapid
- Длина 4200 мм
- Колесная база 2400 мм
- Снаряженная масса 875 кг
Модернизированный вариант Garde позиционировали как спортивное купе. Но по характеристикам машина была скорее аналогом «восьмерки». Rapid делали на базе седанов Skoda 120/130.
Двигатель
- Объем 1,3 л (75,5×72 мм)
- Степень сжатия 9,7
- Мощность 61 л. с. при 5000 об/мин
Двигатель Шкоды – карбюраторный. Самый низкофорсированный агрегат среди аналогов. Rapid сохранял выбранную заводом еще в 1964 году заднемоторную компоновку. Особенность Рапида – полностью независимые пружинные подвески: сзади – на продольных рычагах, спереди – на поперечных.
Что общего и в чем разница
Для ВАЗ‑2108 предусмотрели механические четырех- и пятиступенчатые коробки передач. Машины с четырехскоростной коробкой выпускали недолго. Базовыми коробками Хонды и Опеля поначалу тоже были четырехступенчатые. Предлагали также коробки с пятью передачами, а для некоторых версий – автоматы. На Rapid ставили лишь механическую пятиступенчатую коробку. Тормоза на ВАЗ‑2108, как и на остальных автомобилях, дисковые спереди и барабанные сзади. Рулевое управление на всех машинах – реечное, без усилителя.
Зигзаги удачи
ВАЗ‑2108 – мощный рывок советского автопрома, сделанный с большим опозданием, поскольку первые конструктивные аналоги «восьмерки» появились за десятилетие до нее. Тем не менее марка Лада с точки зрения дизайна и инженерии вновь заняла достойное место в ряду именитых аналогов.
Чехословацкая Skoda на фоне ВАЗ‑2108 выглядела динозавром. Но к середине 1990‑х годов ВАЗ вновь отставал: не предлагал избалованным западным покупателям новый дизайн, моторы с системой впрыска, автоматические коробки и иные современные системы – время стремительно убегало вперед.
