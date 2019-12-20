Рождение «зубилы»: как появился ВАЗ-2108 (и при чем тут Porsche)

Вспоминаем, как появился первый массовый отечественный переднеприводный автомобиль.

Появление в 1984 году хэтчбека ВАЗ‑2108, поначалу названого Спутником, но довольно скоро переименованного в Самару, стало для страны событием. И не только потому, что любая новая легковая модель вызывала у советских людей огромный интерес. «Восьмерка» оказалась первым в СССР массовым переднеприводным автомобилем. И, к слову, первой (если, конечно, не считать Нивы) оригинальной конструкцией ВАЗа, прежде, по сути, лишь улучшавшего наследие фирмы Fiat — заднеприводного седана Fiat 124 родом из середины 1960‑х.

Поначалу наиболее консервативные потребители относились к «восьмерке» настороженно. Но вскоре многие оценили ее достоинства, а с появлением в 1987 году пятидверного ВАЗ‑2109 автомобили переднеприводного семейства стали в вазовской гамме самыми престижными.

Дизайн «восьмерки» — оригинальный. Базовым, как и у многих западных аналогов, стал трехдверный хэтчбек. Советская машина имела типичный для тех лет клиновидный силуэт (оттого и родилось вскоре фольклорное прозвище «зубило») и рубленые формы. Оригинальный, но очень спорный «клюв» облицовки радиатора вскоре исчез. Первыми от «клюва» отказались западные дилеры, а потом и сам завод перешел на «длинное крыло».

Имея типичную для аналогов компоновку, ВАЗ‑2108 не повторял конструктивно ни один из них.

Ближе всех к «восьмерке» был Volkswagen Golf — лидер сегмента. У него сзади тоже стояли амортизаторные стойки, но геометрические параметры подвески совсем иные. У автомобилей Renault 14 и Fiat Ritmo сзади были торсионы, а у хэтчбеков Opel Kadett и Ford Escort — разнесенные пружины и амортизаторы.

Двигатель ВАЗ‑2108 (1,3 л; диаметр цилиндра 76 мм, ход поршня 71 мм) — оригинальная конструкция, сделанная с оглядкой на аналоги. На стадии разработки обсуждалось множество вари­аций (например, для одной только камеры сгорания было предложено 13 вариантов!), - конечно, с привязкой к имеющемуся на заводе оборудованию. Двигатель «восьмерки» технологически унифицировали с классическими моторами по диаметру цилиндров, коренным и шатунным шейкам коленвала. Унифицировали, в частности, и поршневые пальцы, клапаны (кроме длины стержней). Мотор ВАЗ‑2108 мощностью 65 л.с. оказался одним из самых мощных в классе, он немного уступал лишь 68‑сильному двигателю фиатовского Ritmo. Сразу предусмотрели 70‑сильный агрегат (1,5 л; 82 × 71 мм). По требованию маркетологов для западных рынков создали и 54‑сильный вариант объемом 1,1 литра (76 × 60,6 мм), но спрос на него оказался невелик ­ и делали его недолго.

Коробку передач по техническому заданию ВАЗа разрабатывали совместно со специалистами Porsche и с привлечением компании ZF, проектировавшей, в частности, синхронизаторы. От идеи использовать детали коробки классических Жигулей отказались из-за жестких требований к максимально компактной, рассчитанной на поперечную установку коробке.

По дизайну и отделке салон ВАЗ‑2108 — один из самых скромных среди аналогов из восьмидесятых годов ХХ века. Стиль — максимально рациональный, практичный. Со временем появилась иная, так называемая высокая передняя панель, но общая стилистика сохранилась.

Дизайном вазовский интерьер немного напоминает, пожалуй, лишь испанский хэтч Seat Ronda. По воспоминаниям создателей «восьмерки», именно эту модель, в основе которой лежала итальянская конструкция, концерн Fiat Auto активно сватал ВАЗу в качестве образца для переднеприводного автомобиля. К слову, в 1982 году фирма Seat перешла от итальянцев к немцам, но еще некоторое время выпускала прежние модели.

ВАЗ‑2108 был типичным переднеприводным европейским автомобилем своего класса (если не считать того, что от зарубежных лидеров этого сегмента он отстал практически на десятилетие): поперечно расположенный силовой агрегат сочетался с передней подвеской McPherson, задней упругой балкой с амортизаторными стойками, реечным рулевым управлением, дисковыми тормозами спереди и барабанными — сзади. Не секрет, что в доводке советского автомобиля активно участво­вала фирма Porsche.

Свой среди чужих

Материалы по теме Секретный гараж Porsche: Лада Самара и другие

Трехдверный хэтчбек ВАЗ‑2108, первенец семейства Лада Самара, - оригинальный отечественный автомобиль, который впитал, пусть и с заметным опозданием, практически все лучшие наработки, реализованные в зарубежных машинах этого класса.

Автомобиль получился удачным и вполне конкурентоспособным на западных рынках, чему немало поспособствовал вклад компании Porsche в доводку силового агрегата, тормозов и управляемости.

Благодаря этому «восьмерка», а затем и ее модификации получили признание покупателей и послужили основой для более поздних моделей ВАЗ, включая ныне здравствующую Гранту.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Леонида Николаевича Новикова.

Чьей копией была Волга ГАЗ-21, узнайте тут,

Как делали главный автомобиль страны ЗИЛ-111, рассказано здесь.

Как появился Москвич-402 — символ оттепели, читайте в этой публикации.

Историю создания первой легковушки СССР — автомобиля НАМИ-1 — читайте тут.

Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут.

С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.

Не обошлось без клонирования и при создании Москвича-2141.

О том, чьей копией была легендарная Победа ГАЗ-М20, читайте здесь.

Запорожец ЗАЗ-965 тоже имеет заграничных родственников.

Какие заокеанские прототипы были у лимузина Чайка ГАЗ-13, мы вспоминали в этой публикации.





Рождение «зубилы»: как появился ВАЗ-2108 (и при чем тут Porsche) Вспоминаем, как появился первый массовый отечественный переднеприводный автомобиль. Рождение «зубилы»: как появился ВАЗ-2108 (и при чем тут Porsche)



Фото: из архива редакции