«За рулем» сравнил советскую «классику» с итальянской. И Лада превзошла оригинал почти по всем статьям.

Каждый истый «жигулист» мечтает прокатиться на Фиате 124. На том самом, легендарном. Сколько баек на эту тему: «У меня была ранняя „копейка“, с итальянским мотором»! А еще любили говорить, что Fiat 124 явно лучше советской Лады.

Клише крепко засели в гóловы. Доказать неверующим, что Жигулей с фиатовским мотором не было, еще можно. А как убедить всех (да и себя самого) в том, что родные тольяттинские Жигули очень даже неплохи на фоне ­итальянского прообраза? Нужно ездить, сравнивать. Тест, только тест!

Внешне отличить Fiat 124 от Жигулей несложно — скромные «клыки» на бамперах, иные дверные ручки. Ну и конечно, фиатовские эмблемы повсюду.

Почувствовал разницу

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Я решил нетривиально провести отпуск и вместе с парнями из клуба Lada History отправился в двухнедельное путешествие по Европе на своем ВАЗ‑2101 выпуска 1976 года. Колонной из шести Жигулей и одной «технички» мы прошли девять стран и больше 6000 километров по Европе. В Венгрии и Германии к нам присоединились люди из местных ретроклубов. У Аттилы Вукманна (он президент венгерского клуба Veteran Zsiguli) большая автоколлекция, есть и Fiat 124. Упрашивать долго не пришлось, и вот я уже за рулем «итальянских Жигулей» 1966 года выпуска.

Разницу почувствовал сразу же — в прямом смысле слова. Жигулевская посадка — цветочки по сравнению ­ с фиатовской: у «итальянца» не регули­руется спинка сиденья. В остальном — знакомый интерьер. С той лишь разницей, что пластик передней панели, дверных ручек и обивок стоек не черный, а серый.

Интерьер Фиата отличается цветом пластика — серый вместо черного. На стойках меньше саморезов. Другой порядок блока кнопок слева от рулевой колонки. Еще одна интересная особенность — замки форточек сделаны в виде скоб. На форточках Жигулей замки приклеенные. Решение не самое удачное — они частенько отрывались.

Комбинация приборов также иная: на «копейке» появился указатель температуры охлаждающей жидкости. У «итальянца» на этом месте только световая индикация.

Уже на выезде с парковки подмечаю, что руль Фиата крутить легче, особенно на месте. А реакции машины на повороты баранки чуть острее, чем у Лады. Но это нюансы, а вот разница в тяге огромная.

Если вы забыли: двигатель стал одним из главных пунктов в длинном списке «акклиматизации» Фиата в России. Итальянский нижневальный 1,2‑литровый мотор слабее лишь на четыре «лошадки», но на практике Лада с верхневальным двигателем мощностью 64 л.с. легко отрывается от Фиата.

В процессе адаптации Лада обзавелась задними барабанными тормозами. Честно говоря, преимущества в замедлении Фиата со всеми дисковыми механизмами я не почувствовал, но педаль «итальянца» информативнее. Пока я разбирался с тормозами, асфальт перестал быть ровным. На венгерских кочках Fiat 124 вытрясает душу, энергоемкости подвески явно не хватает. Я буквально чувствую и слышу, как дышит кузов! И на самочувствие конкретного экземпляра это не списать — машина практически в идеальном состоянии.

Двигатель прародителя выдает на 4 л.с. меньше. Нижневальный 1.2 легко отличить по клапанной крышке — она ýже, а маслозаливная горловина расположена спереди. Обратите внимание на усилители капота: их меньше, чем у Жигулей, а профиль тоньше.

Декоративные колпаки перекочевали на ВАЗ‑2101 без изменений, если не считать надписи Fiat в центральной выштамповке.



В Жигулях на той же дороге первое впечатление — цельность. Кузов жестче, энергоемкость подвески гораздо лучше — наш ВАЗ‑2101 позволяет смело мчать там, где на Фиате уже откровенно страшно. При этом расплачиваться комфортом или управляемостью не приходится. Так что все, кто считает, что итальянское намного лучшего нашего, ошибаются — в этой дуэли я с чистой совестью отдаю победу «единичке». Это не просто копия Фиата: Лада превзошла оригинал почти по всем статьям.

История циклична

Так вот почему в первые годы итальянцы наложили вето на продажу Жигулей на рынках Западной Европы! Автомобиль за те же деньги оказался лучше. А уж в странах соцлагеря Лады помнят до сих пор. Особенно в Венгрии, где машины из СССР стали хитом и по сей день сохранились в большом ассортименте. Жаль, что традиция оборвалась.

В городе Надьканижа (побратим Тольятти) ­нас встретил мэр и пригласил к себе в администрацию.







Почти во всех странах меня спрашивали про нынешние дела Лады. Оказывается, о существовании Весты многие просто не знают. А когда я открывал ссылки на зарулевские публикации о Весте Cross и Иксрее Cross, народ недоумевал — почему их не везут в Венгрию, Германию и Прибалтику?! Ведь это потенциальные хиты, которые могли бы составить ­конкуренцию линейке Логана.

Похоже, ответ кроется в самóм вопросе — как и на заре производства, нынешнему, теперь уже французскому партнеру АВТОВАЗа ни к чему появление Лады на европейском рынке. Ведь история циклична — как и полвека назад, автомобиль с ладьей на капоте во многом лучше «европейца» за те же деньги.

В Венгрии Лады до сих пор любят и помнят. В один прекрасный момент колонна Жигулей разрослась до пяти десятков автомобилей!

ЕВРОРЕМОНТ

И без того редкая Lada Carlota в открытом исполнении — зверь из Красной книги. Автомобиль выпускала компания Scaldia-Volga. ВАЗ‑2105 для Британии — это Lada Riva. Правый руль и спидометр, размеченный в милях.



За две недели в Европе мне удалось пощупать экспортные варианты почти всей вазовской линейки. И различия не сводятся к шильдикам. Хотя машины, которые шли на экспорт, и были большей частью стандартными и отличались лишь мелкими деталями. Вместо надписи Жигули — Lada с указанием объема двигателя. Вместо белых подфарников у моделей 01 и 02 — оранжевые, соответствовавшие европейским требованиям. Были и «праворукие» машины (в первую очередь, для британского рынка).

Но в наши руки попадали и более интересные варианты. Например, люксовая Нива для австрийского рынка, известная как Lada Taiga. Таких автомобилей почти не осталось (мне известен лишь этот экземпляр). От стандартной машины ее отличают характерные стикеры по всему кузову, шведские легкосплавные колёса, трехспицевый руль, велюровая отделка сидений и дверных карт. В комплексе легкие штрихи на кузове и в салоне сделали нашу Ниву совершенно иной и очень стильной. Жаль, что таких машин было сделано совсем немного. Выпуск люксовой Тайги прекратили в 1992 году.

Насколько нам известно, это чуть ли не единственная сохранившаяся Lada Taiga в люксовом исполнении. Интерьер Тайги отличается велюровой обивкой сидений и дверей и трехспицевым рулем.

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Фото: Александр Виноградов и Максим Волков