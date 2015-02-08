Машины времени: как изменились народные автомобили за 70 лет

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Чтобы собрать вместе шесть знаковых автомобилей, мы отправились в Париж, в святая святых фирмы Renault — в корпоративный музей! Эти машины разделяют почти семьдесят лет — целая эпоха! Пять из них — иконы своего времени, их общий тираж — почти 20 миллионов. Производили их почти в двадцати странах, а продавали по всему миру.
И на каждой можно поездить: все в прекрасном состоянии — отреставрированы в музейных мастерских подразделения Renault Classic, размещенных недалеко от Парижа.
Прокатимся в машине времени со всеми остановками и поразмышляем, как эволюционировали автомобили некогда самого популярного в Старом Свете сегмента.
Великая французская революция
12-Renault-old_zr-01_16Renault 4CV
Сорок шестой, первый после окончания войны мирный год. Во Франции преследуют коллаборационистов, вовсю идет национализация. Фирма Renault стала государственной в 1945 году. А еще раньше, в октябре 1944‑го, в тюрьме скончался ее отец-основатель Луи Рено, обвиненный в пособничестве оккупантам, а может быть, просто ставший жертвой обстоятельств.
Renault 4CV
Представлен осенью 1946 года, серийный выпуск начат в августе 1947‑го. Первую версию оснащали 19‑сильным двигателем объемом 0,76 л и трехступенчатой коробкой передач. С 1950 года ставили 21‑сильный мотор. Помимо седана выпускали кабриолет. По лицензии машину собирали в Австралии, Японии, Испании и Великобритании. До 1961 года сделали 1 105 543 экземпляров — это первый французский автомобиль, тираж которого превысил миллион.
Но жизнь идет вперед. Начинается золотая эра послевоенного французского кино (вышел «Дневник горничной», снятый Рене Клером по роману Октава Мирбо) и новых автомобилей: компания Renault представила на первом послевоенном парижском автосалоне модель 4CV. Аббревиатура расшифровывалась как quatre chevaux («катр шво») — четыре лошадиные силы, (конечно, налоговые).
Автомобиль стал абсолютно революционным: задний мотор, полностью независимая подвеска. Никто особо не скрывал, хотя и не афишировал, что машину сделали под влиянием Фольксвагена. Двухдверный опытный Renault, появившийся еще во время войны с благословения Луи Рено, был похож на немецкую малолитражку даже внешне. Но французский автомобиль вполне самобытен: пружинные подвески, жидкостное охлаждение двигателя, четыре двери. Вот она, культовая во Франции (да и не только в этой стране) малолитражка. А в моих руках — поздний экземпляр, 1960 года.
10-Renault-old_zr-01_16Renault 4CV
Четыре двери — французский стиль, олицетворяющий семейные ценности. Тесно, конечно, и сзади и спереди, но четыре двери в любом случае лучше двух. Инженеры ловко расположили в машине длиной 3,7 метра рядный (а не оппозитный, как у Жука) четырехцилиндровый мотор, трехступенчатую коробку передач. А запаску и аккумулятор — под крышкой багажника спереди. Даже местечко для багажа осталось.
Под ногами — тоненький коврик без намека на шумоизоляцию, за задним диванчиком примерно такая же перегородка. Так что все мелодии 20‑сильного моторчика слышны без искажений. Тоненький стерженек управления коробкой передач налево и на себя — поехали!
Шума от мотора куда больше, чем разгона. Даже в легкую горку «четыре силы» тянут с трудом, причем только на второй передаче. На шоссе при скорости 90 км/ч возмущенному стрекоту двигателя вторит натужный вой трансмиссии. Да ведь это фактически максималка! А нормальная скорость машинки 60–70 км/ч. Зато на прямой она стоит куда лучше, чем можно было ожидать. Да и при заходе в поворот не вызывает ужаса — ну, с поправкой на год рождения. Кстати, здесь реечное рулевое управление и гидравлические тормоза.
11-Renault-old_zr-01_16Renault 4CV
Согнутые ноги затекают уже километров через тридцать. Зато мягкая независимая подвеска обеспечивает удивительную по меркам многих современных автомобилей плавность хода. Этот показатель французские инженеры долго и справедливо ставили во главу угла: дороги провинциальной Франции в те годы были не чета нынешним.
Разминаю затекшие ноги и покидаю кресло, стараясь вновь не приложиться коленом о руль. Душевная машина! Renault 4CV — один из лучших народных автомобилей своего времени. Неслучайно его покупали во множестве стран. Грех было не развить успех, и французы уверенно пошли дальше.
74-Renault-old_zr-01_16Глазами современников: Renault 4CV
74-Renault-old_zr-01_16
«Одно из новшеств, известных только специалистам, — система охлаждения под высоким давлением. Это позволило повысить температуру работы двигателя, а за счет этого улучшить его отдачу и отопление салона».
Наследник по прямой
23-Renault-old_zr-01_16Renault Dauphine
Его назвали Dauphin и представили весной 1956‑го в парижском дворце Шайо за пару дней до Женевского автосалона. С начала производства модели 4CV прошло почти десять лет. Послевоенная бедность сменилась трудовой зажиточностью. Мужчины всего мира влюблялись в 22‑летнюю Брижит Бардо, снявшуюся в ленте «И бог создал женщину», и в 18‑летнюю «колдунью» — Марину Влади. Ну а компания Renault показала новый седан с монархическим именем. Еще через десять лет вместо «горбатого» ЗАЗ‑965 на конвейер завода «Коммунар» встанет 966‑й, выглядящий куда более взрослым, нежели предшественник. С заднемоторным Renault случилось примерно то же самое. Однако французский автомобиль не только выглядел, но и на самом деле был заметно просторнее модели 4CV — и не замещал, а дополнял ее.
Renault Dauphine
Появился весной 1956 года. Заднемоторный седан оснащали двигателями рабочим объемом 0,85 л (27–40 л.с.). С 1960‑го ставили четырехступенчатые коробки передач. Dauphine производили во многих странах, включая Австралию, Мексику, Испанию, Израиль. До 1968 года выпустили 2 252 267 экземпляров.
К совершенно новому кузову добавили мотор объемом 850 кубиков и мощностью 27 л.с. С 1960 года стали ставить четырехступенчатую коробку передач. Концептуально машина осталась прежней: задний мотор, независимая подвеска. Но Dauphin имел «скоростную» версию, и это, пожалуй, один из первых прецедентов в народном классе. Модификацию Gordini предлагали с 1964 года — именно с таким автомобилем я и познакомился: у него 40‑сильный мотор и дисковые тормоза на всех колесах.
По сравнению с «катр шво» — самолет! Еще недавно такое соотношение мощности (40 л.с.) и массы (635 кг) считали вполне нормальным. Четырехступенчатая коробка — с привычным алгоритмом переключения.
19-Renault-old_zr-01_16Renault Dauphine
Посадка за рулем гораздо удобнее. Но то ли люди в ту пору были мельче, то ли требования у них были скромнее (скорее всего, и то и другое) — в Дофине и спереди и сзади куда теснее, чем в современных компактах. Подвеска настроена по-другому: обычной для Renault 4CV валкости куда меньше. Но в поворотах уже чувствуется некая вертлявость, характерная для заднемоторных автомобилей. На версиях со стандартным 27‑сильным двигателем это почти незаметно, а те, кто покупали спортивный вариант Gordini, знали, на что шли.
Заднемоторные Renault делали аж до 1971 года, но десятилетием раньше произошла еще одна французская революция — не менее великая, чем первая.
«Создание автомобиля налоговой мощностью 5 л.с. ставило целью не заменить 4CV, но удовлетворить многодетных покупателей, желающих иметь машину побольше и остаться верными марке».
75-Renault-old_zr-01_16Глазами современников: Dauphine
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Подъем переворотом
YAKU1086Renault 4. В непритязательной внешности «четверки» есть некое обаяние.
Шарль де Голль вновь президент, только уже не Четвертой, а Пятой республики. Французская эстрада завоевала мир — Эдит Пиаф совершила триумфальный тур по США, а граждане СССР чуть не поголовно влюблены в Ива Монтана и Симону Синьоре. На дворе 1961‑й — год рождения первого переднеприводного Renault. Автомобиль по прозвищу Blue jean car — то есть столь же практичный и универсальный, как джинсы, — глава Renault Пьер Дрейфус (говорят, он-то и придумал это прозвище) замыслил еще в середине 1950‑х. Мировую премьеру Renault R4 отпраздновали в октябре 1961 года. Была еще версия — R3 с 600‑кубовым моторчиком и без заднего бокового стекла, но ее выпускали лишь до 1962 года. Стандартный двигатель имел объем 0,75 л и выдавал 24 л.с. Поскольку мотор стоял спереди и продольно, а машина была компактной, коробку передач и дифференциал разместили перед двигателем — в смелости конструкторам не откажешь. На ранних Renault R4 несущим был пол с интегрированными в него лонжеронами, а кузов к основанию крепили болтами. Позже от такой конструкции отказались. Renault R4 имел полностью независимую торсионную подвеску. Задние поперечные торсионы стояли друг за другом, поэтому колесная база слева была примерно на 40 мм короче, чем справа!
Renault 4
Переднеприводный хэтчбек (до 1965 года его обозначали как R4) дебютировал в октябре 1961 года. Моторы: 0,6 л (версия Renault R3) и 0,75 л (24 л.с.); с 1962‑го — 0,85 л (27 л.с.). Четырехступенчатая коробка передач. Позднее делали версии и с моторами 0,96 л и 1,1 л. Выпускали модификации с улучшенной отделкой, с 1968 года — открытый вариант без дверей Plein Air, с 1963‑го — полноприводный 4×4 Sinpar, а также фургоны со стандартной колесной базой и с увеличенной на 120 мм. Renault 4 делали до 1992 года в полутора десятках стран. За все годы изготовили 8 135 424 автомобиля.
30-Renault-old_zr-01_16Renault 4.
26-Renault-old_zr-01_16Renault 4. Дизайн стал «квадратно-гнездовым», а прорези в дверях вместо ручек остались.
«Этот массовый автомобиль наделен качествами, которые трудно предугадать. Он умеет держать дорогу и одновременно комфортен. В машине эффективная система вентиляции, которую испытывали на разных широтах».
76-Renault-old_zr-01_16Глазами современников: Renault R4
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Лучшее — друг хорошего
38-Renault-old_zr-01_16Renault 5
Начало 1970‑х… Юбки девушек стали заметно короче, а волосы юношей — длиннее. СССР и США довооружались до того, что подписали первый договор об ограничении вооружений. Генсека Брежнева тепло приняли во Франции в 1971‑м. А годом позже в свет вышли комедия про высокого блондина и новый Renault 5. Эта рыжая задиристая машинка версии 5TL — ранняя, 1973 года. Компоновка сохранена: силовой агрегат стоит задом наперед, ведущие колеса — передние. Да и двигатель относится к семейству Sierra, уже опробованному на Renault 4 и продержавшемуся в производстве до середины 1990‑х. Подвеска — как у предшественника. А вот кузов абсолютно новый, с более резкими линиями, модными прямоугольными фарами и, впервые у Renault, пластмассовыми бамперами (мощные металлические справедливо перестали считать элементом безопасности). Появилось правое наружное зеркало. Базовым стал трехдверный хэтчбек, а пятидверный вариант появился немного позже. На ранних машинах стоял 44‑сильный мотор объемом 0,96 л в связке с четырехступенчатой коробкой передач. Рычаг коробки, как и прежде, торчит из панели приборов; позже его пристроили-таки на пол.
Renault 5
Производство Renault 5 начали в 1972‑м. Выпускали трех- и пятидверные хэтчбеки, а испанский завод FASA-Renault делал также седаны Renault 7. Автомобили оснащали моторами объемом 0,96–1,4 л (44–64 л.с.), четырехступенчатой или пятиступенчатой механической коробкой передач, а позднее появился и трехступенчатый автомат. Помимо Франции автомобили делали в Испании, Венесуэле, Югославии. В США и Канаде специальную версию под именем Renault Le Car продавали через дилерскую сеть концерна АМС. До 1984 года произвели около 5,5 миллиона машин. Renault 5 второго поколения (1984–1996) внешне походил на первую версию, но был крупнее и базировался на новой платформе.
41-Renault-old_zr-01_16Renault 5
«Кузов восхищает новизной, но это всего лишь обновление: почти вся техника заимствована у R4, о чем горевать не надо, поскольку она доказала свою эффективность».
77-Renault-old_zr-01_16Глазами современников: Renault 5
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МОЖЕТ БЫТЬ…Французская газета Le Mondе писала 6 мая 1966 года: «Fiat и Renault ведут напряженную борьбу с лета прошлого года…». Речь, как вы догадались, о выборе партнера для строительства нового автозавода в СССР. Итальянцы и французы «окучивали» СССР еще с начала 1960‑х. В 1960 году завод Renault посетил Никита Хрущев, где ему подарили спортивный Renault Floride (ЗР, 2014, № 10) — родственника модели Dauphine. В июне 1965‑го советская делегация ездила на переговоры во Францию, а весной 1966‑го французы приезжали в Москву. Какой автомобиль могли предложить реношники? Не заднемоторный — интерес к ним уже падал. Оставались переднеприводные Renault 16 и Renault 4. Первый был классом выше 124‑го Фиата. А второй… Теперь трудно представить кургузый Renault 4 на месте стремительных Жигулей. Но главное было не в самом автомобиле. Итальянцы не только предлагали сразу три однотипные модели, но и готовы были построить в поле завод «под ключ». И всё это по умеренной цене. Им и отдали предпочтение. А Renault позднее сотрудничал с АЗЛК.
С широко открытыми глазами
51-Renault-old_zr-01_16Renault Twingo. В 1992‑м Twingo выглядел пришельцем из другого мира..
Всё тот же передний привод, в салоне простенькая отделка, но автомобиль-то совсем другой! Французы говорят, что Twingo первого поколения был или даже есть практически в каждой французской семье — если не у самых близких родственников, то у кузенов и кузин, племянников и племянниц. В эпоху, когда стартовал совершенно новый компактный Renault, мир менялся куда стремительнее, чем в несколько предыдущих десятилетий. Компьютеры из фантастических романов и секретных лабораторий перекочевали в квартиры простых смертных. Перекраивались, казалось бы, нерушимые границы государств, сменялись политические формации. Оставалось, правда, и «вечное»: новая французская звезда Патрисия Каас завоевывала мир столь же стремительно, как некогда Пиаф и Далида. А фирма Renault вновь сделала выдающийся автомобиль. Преувеличение? А разве мог кто-нибудь представить, что в компактном автомобиле сзади будет такой простор? Тем более что Twingo заметно короче всех предшественников. Хитрость проста: задний диванчик сдвижной, поэтому из лупоглазого компакта можно сделать чуть ли не бизнес-седан — в ущерб багажнику, конечно. Ну а короткий носик автомобиля обусловлен поперечным расположением силового агрегата. Огромные двери обеспечивают удобную посадку людям любого телосложения. Салон поначалу шокирует аляповатым сочетанием серого, красного и зеленого, но важнее другое: удобная посадка и рациональная компоновка. По конструкции Twingo 1992 года — вполне современный автомобиль: спереди стойки McPherson, сзади — упругая балка. Есть ABS и усилитель руля — как опции. Но руль и у базового Twingo легкий, а чувствуешь автомобиль даже лучше, чем некоторые современные машины с усилителем. Пятидесяти пяти сил хватает, чтобы с честью держаться даже в нынешнем потоке, надо лишь не лениться переключать передачи. В общем, неудивительно, что на европейских дорогах еще немало таких автомобильчиков. А ведь сегодня в производстве уже третье поколение Twingo!
Renault Twingo
Представлен осенью 1992 года в Париже, на международном автосалоне; продажи начались в 1993‑м. Мотор мощностью 55 л.с., пятиступенчатая коробка передач, четыре цвета кузова. С 1994 года за доплату предлагали усилитель руля, ABS, а с 1995‑го — подушки безопасности. Позднее на Twingo появился 1,2‑литровый мотор мощностью 60 л.с. и его 75‑сильный 16‑клапанный вариант, а также роботизированная коробка передач. Twingo делали во Франции, в Колумбии, Уругвае, Испании. Во Франции производство свернули в 2007‑м, в Колумбии — в 2012‑м. Всего изготовили около 2,5 миллиона машин.
«Это больше, чем автомобиль. Это начало новой эры компактных европейских городских машин».
78-Renault-old_zr-01_16Глазами современников: Twingo
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Один взгляд назад
70-Renault-old_zr-01_16Renault Twingo III. Сильные стороны нового Twingo — прекрасная динамика и отменная маневренность.
Бабушки часами сидят в соцсетях и звонят внукам по скайпу. Пятилетние детишки деловито общаются с планшетами, а навигация в маленькой коробочке не менее привычна, чем микроволновая печка… Пятнадцатидюймовые базовые колеса (опция — 16‑дюймовые!), четыре двери, мотор сзади. Налоговая мощность этого Twingo — как и у далекого предка, которому почти 70 лет: те же 4 силы, хотя мощность мотора 71 л.с. История маленьких, народных автомобилей пошла по кругу? Отчасти. Но современный компакт не совсем народный автомобиль. Это машина зажиточного горожанина, привыкшего к продвинутой технике и комфорту. А маленькие габариты и маневренность как раз и есть элементы этого самого комфорта.
Renault Twingo III
Twingo третьего поколения выпускают с 2014 года в Словении. Он делит платформу с хэтчбеком Smart ForFour. Двигатели: 1,2 л (71 л.с.) и 0,9 л с турбонаддувом (90 л.с.).
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