Машины времени: как изменились народные автомобили за 70 лет

Как менялись массовые народные автомобили на протяжении семи десятилетий? Пригодилось ли что-нибудь из богатого наследства нынешним конструкторам? Прослеживаем эволюцию компактных автомобилей на примере знаменитых моделей Renault.

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Чтобы собрать вместе шесть знаковых автомобилей, мы отправились в Париж, в святая святых фирмы Renault — в корпоративный музей! Эти машины разделяют почти семьдесят лет — целая эпоха! Пять из них — иконы своего времени, их общий тираж — почти 20 миллионов. Производили их почти в двадцати странах, а продавали по всему миру.

И на каждой можно поездить: все в прекрасном состоянии — отреставрированы в музейных мастерских подразделения Renault Classic, размещенных недалеко от Парижа.

Прокатимся в машине времени со всеми остановками и поразмышляем, как эволюционировали автомобили некогда самого популярного в Старом Свете сегмента.

Великая французская революция

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Renault 4CV Представлен осенью 1946 года, серийный выпуск начат в августе 1947‑го. Первую версию оснащали 19‑сильным двигателем объемом 0,76 л и трехступенчатой коробкой передач. С 1950 года ставили 21‑сильный мотор. Помимо седана выпускали кабриолет. По лицензии машину собирали в Австралии, Японии, Испании и Великобритании. До 1961 года сделали 1 105 543 экземпляров — это первый французский автомобиль, тираж которого превысил миллион.

Сорок шестой, первый после окончания войны мирный год. Во Франции преследуют коллаборационистов, вовсю идет национализация. Фирма Renault стала государственной в 1945 году. А еще раньше, в октябре 1944‑го, в тюрьме скончался ее отец-основатель Луи Рено , обвиненный в пособничестве оккупантам, а может быть, просто ставший жертвой обстоятельств.

Но жизнь идет вперед. Начинается золотая эра послевоенного французского кино (вышел «Дневник горничной», снятый Рене Клером по роману Октава Мирбо) и новых автомобилей: компания Renault представила на первом послевоенном парижском автосалоне модель 4CV. Аббревиатура расшифровывалась как quatre chevaux («катр шво») — четыре лошадиные силы, (конечно, налоговые).

Автомобиль стал абсолютно революционным: задний мотор, полностью независимая подвеска. Никто особо не скрывал, хотя и не афишировал, что машину сделали под влиянием Фольксвагена. Двухдверный опытный Renault, появившийся еще во время войны с благословения Луи Рено, был похож на немецкую малолитражку даже внешне. Но французский автомобиль вполне самобытен: пружинные подвески, жидкостное охлаждение двигателя, четыре двери. Вот она, культовая во Франции (да и не только в этой стране) малолитражка. А в моих руках — поздний экземпляр, 1960 года.

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Четыре двери — французский стиль, олицетворяющий семейные ценности. Тесно, конечно, и сзади и спереди, но четыре двери в любом случае лучше двух. Инженеры ловко расположили в машине длиной 3,7 метра рядный (а не оппозитный, как у Жука) четырехцилиндровый мотор, трехступенчатую коробку передач. А запаску и аккумулятор — под крышкой багажника спереди. Даже местечко для багажа осталось.

Под ногами — тоненький коврик без намека на шумоизоляцию, за задним диванчиком примерно такая же перегородка. Так что все мелодии 20‑сильного моторчика слышны без искажений. Тоненький стерженек управления коробкой передач налево и на себя — поехали!

Шума от мотора куда больше, чем разгона. Даже в легкую горку «четыре силы» тянут с трудом, причем только на второй передаче. На шоссе при скорости 90 км/ч возмущенному стрекоту двигателя вторит натужный вой трансмиссии. Да ведь это фактически максималка! А нормальная скорость машинки 60–70 км/ч. Зато на прямой она стоит куда лучше, чем можно было ожидать. Да и при заходе в поворот не вызывает ужаса — ну, с поправкой на год рождения. Кстати, здесь реечное рулевое управление и гидравлические тормоза.

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Согнутые ноги затекают уже километров через тридцать. Зато мягкая независимая подвеска обеспечивает удивительную по меркам многих современных автомобилей плавность хода. Этот показатель французские инженеры долго и справедливо ставили во главу угла: дороги провинциальной Франции в те годы были не чета нынешним.

Разминаю затекшие ноги и покидаю кресло, стараясь вновь не приложиться коленом о руль. Душевная машина! Renault 4CV — один из лучших народных автомобилей своего времени. Неслучайно его покупали во множестве стран. Грех было не развить успех, и французы уверенно пошли дальше.

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«Одно из новшеств, известных только специалистам, — система охлаждения под высоким давлением. Это позволило повысить температуру работы двигателя, а за счет этого улучшить его отдачу и отопление салона».

Наследник по прямой

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Renault Dauphine Появился весной 1956 года. Заднемоторный седан оснащали двигателями рабочим объемом 0,85 л (27–40 л.с.). С 1960‑го ставили четырехступенчатые коробки передач. Dauphine производили во многих странах, включая Австралию, Мексику, Испанию, Израиль. До 1968 года выпустили 2 252 267 экземпляров.

Его назвали Dauphin и представили весной 1956‑го в парижском дворце Шайо за пару дней до Женевского автосалона. С начала производства модели 4CV прошло почти десять лет. Послевоенная бедность сменилась трудовой зажиточностью. Мужчины всего мира влюблялись в 22‑летнюю Брижит Бардо, снявшуюся в ленте «И бог создал женщину», и в 18‑летнюю «колдунью» — Марину Влади. Ну а компания Renault показала новый седан с монархическим именем. Еще через десять лет вместо «горбатого» ЗАЗ‑965 на конвейер завода «Коммунар» встанет 966‑й, выглядящий куда более взрослым, нежели предшественник. С заднемоторным Renault случилось примерно то же самое. Однако французский автомобиль не только выглядел, но и на самом деле был заметно просторнее модели 4CV — и не замещал, а дополнял ее.

К совершенно новому кузову добавили мотор объемом 850 кубиков и мощностью 27 л.с. С 1960 года стали ставить четырехступенчатую коробку передач. Концептуально машина осталась прежней: задний мотор, независимая подвеска. Но Dauphin имел «скоростную» версию, и это, пожалуй, один из первых прецедентов в народном классе. Модификацию Gordini предлагали с 1964 года — именно с таким автомобилем я и познакомился: у него 40‑сильный мотор и дисковые тормоза на всех колесах.

По сравнению с «катр шво» — самолет! Еще недавно такое соотношение мощности (40 л.с.) и массы (635 кг) считали вполне нормальным. Четырехступенчатая коробка — с привычным алгоритмом переключения.

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Посадка за рулем гораздо удобнее. Но то ли люди в ту пору были мельче, то ли требования у них были скромнее (скорее всего, и то и другое) — в Дофине и спереди и сзади куда теснее, чем в современных компактах. Подвеска настроена по-другому: обычной для Renault 4CV валкости куда меньше. Но в поворотах уже чувствуется некая вертлявость, характерная для заднемоторных автомобилей. На версиях со стандартным 27‑сильным двигателем это почти незаметно, а те, кто покупали спортивный вариант Gordini, знали, на что шли.

Заднемоторные Renault делали аж до 1971 года, но десятилетием раньше произошла еще одна французская революция — не менее великая, чем первая.