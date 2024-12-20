Первый Спутник: отмечаем день рождения «восьмерки»

Переднему приводу Лады и хэтчбеку ВАЗ‑2108 – 40 лет!

Появление в декабре 1984 года новой модели Волжского автозавода – событие эпохальное, сравнимое с запуском первых Жигулей или Нивы. Хэтчбек ВАЗ‑2108 стал не просто первой советской моделью, изначально созданной с передним приводом и поперечно расположенным двигателем.

В дальнейшем вплоть до Весты все новые тольяттинские легковушки были созданы именно на «восьмой» платформе: ВАЗ‑2110, Приора, Калина и Гранта… Все они, по сути, сегодня юбиляры.

Поперек всем

Поначалу скепсиса по отношению к новой модели хватало: двигатель под капотом стоит неправильно, поперек, кардана под днищем нет. А рубленый кузов хэтчбека имел всего три двери.

Несмотря на то, что пятидверный ВАЗ‑2109 появился позже, обе версии разрабатывались параллельно. Создатели понимали, что если сначала запустят «девятку», то трехдверку на конвейер в советских реалиях поставить им уже не дадут. А так хотелось увидеть и стремительную «восьмерку»!

По словам главного дизайнера Спутника Владислава Пашко, серийная «восьмерка» немного отличалась от эскизов. Бамперы изначально должны были быть окрашены в цвет кузова. Дверь должна была быть длиннее, а вместо дверных ручек предусматривалось углубление с кнопкой.

Имя Спутник вовсе не связано с космическим аппаратом. Автором названия был Владислав Иванович Пашко, главный дизайнер нового семейства, и под Спутником он понимал спутника по жизни, друга. Правда, среди автомобилистов имя не прижилось – новинку звали просто «восьмеркой», а то и «зубилом», за характерный силуэт. И на экспорт переднеприводные машины отправились под именем Самара.

Чтобы вспомнить ощущения тех времен, в конце 2024 года мы собрали вместе эпохальные машины семейства ВАЗ‑2108.

Сначала сажусь в «восьмерку» с «коротким крылом». Именно такая была моей первой машиной: помню, что особенно мне нравилось включать пятую передачу – при этом каждый раз невольно (или намеренно) касаешься колена спутницы.

Поведение Спутника было откровением для тех лет. И не только для СССР. Шершавый пластик бамперов не позволял их качественно красить. Зато прочность «восьмерочных» бамперов стала легендарной. Темно-коричневый цвет для переднего привода был очень редким.

Пятидверный хэтчбек разрабатывался одновременно с трехдверкой.

Но у этого автомобиля ступеней, как и положено ранним выпускам, четыре. Он сохранил и атрибуты первых «восьмерок»: тонкие шины Ех‑85, отсутствие правого зеркала и советские номера московской серии «ММ».

Под полкой вместимость багажника была чуть меньше, чем у Жигулей. Зато раскладывающийся задний диван и большая дверь существенно расширяли грузовые возможности.

В Европе Спутник стал называться Самарой. Было немало спецверсиий: данная «девятка» редкой версии Summer Time – от немецкого дилера Deutsche Lada.

Отлично помню свои эмоции, когда и в нашей семье на смену классическим Жигулям пришла «восьмерка» цвета мокрый асфальт. Автомобиль воспринимался продуктом из другой эпохи, хотя это был уже конец 90‑х годов. Представляю, какой эффект новая Лада производила в момент своего появления, в середине восьмидесятых. Причем не только у нас, но и в Европе.

Блок контроля отопителя стал современнее, чем в Жигулях. Ползунок «тепло-холод» управлял одновременно краном отопителя и заслонкой обхода радиатора.

У «низкой» панели была последняя «приборка» в истории марки Лада, в которой не было тахометра. Иметь в автомобиле такой кассетник Philips в конце 80‑х годов было верхом крутости!

Советский Porsche

Экспорт попер сразу! «Восьмерка» ехала приятно, на уровне зарубежных аналогов. Оно и понятно, ведь к ее разработке и настройке приложили руку инженеры Porsche. Кстати, предсерийная Самара даже хранится в музее Porsche в Цуффенхаузене. Говорят, немцы остались настолько довольны результатом, что называли «восьмерку» маленьким советским Porsche.

Согласен! Даже сегодня Спутник катит легко и точно. На узких базовых шинах 165/70 R13 он без колебаний меняет курс, не сваливается в повороте. И дарит честную обратную связь на руле. Я ездил на многих одноклассниках тех лет и уверенно говорю: ВАЗ‑2108 – один из самых драйверских среди них.

Спутник стал первым серийным легковым автомобилем СССР, в котором силовой агрегат располагался поперечно. Каким образом до наших дней дожил родной югославский аккумулятор Trepca, уму непостижимо!

Это касается и динамики. Мотор 1.3 с ремнем в приводе ГРМ выдает всего 64 л. с. Не бог весть что, однако отсутствие кардана и прочих лишних элементов позволило переднеприводной Ладе сохранить очень стройную фигуру массой всего 900 кг. А сам двигатель обладает удобной характеристикой, поэтому «восьмерка» набирает ход легко и непринужденно. К тому же потребляя удивительно мало топлива. Особенно в 1100-кубовой версии 21081/21091, ориентированной на экспорт. А уж когда появился «83‑й» мотор объемом 1,5 л, машина окончательно «раскатилась».

Профиль подушки и спинки во многом схож с ковшами ВАЗ‑2107. Недостатком был слабый каркас передних сидений. Для габаритов машины места на втором ряду было достаточно. Но сами габариты скромные!

По простору салона два хэтчбека никак не отличались.

Конечно, вопросы к «восьмерке» были. Вибрировал кузов на холостых, пачками горели коммутаторы электронного зажигания, рвались тросы сцепления. Раздражал пластик салона: передняя панель и дверные карты рождали целый оркестр скрипов. Проклейка панели стала ритуалом у наших владельцев – в Европе же этот процесс лег на плечи дилеров.