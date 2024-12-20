Первый Спутник: отмечаем день рождения «восьмерки»
Появление в декабре 1984 года новой модели Волжского автозавода – событие эпохальное, сравнимое с запуском первых Жигулей или Нивы. Хэтчбек ВАЗ‑2108 стал не просто первой советской моделью, изначально созданной с передним приводом и поперечно расположенным двигателем.
В дальнейшем вплоть до Весты все новые тольяттинские легковушки были созданы именно на «восьмой» платформе: ВАЗ‑2110, Приора, Калина и Гранта… Все они, по сути, сегодня юбиляры.
Поперек всем
Поначалу скепсиса по отношению к новой модели хватало: двигатель под капотом стоит неправильно, поперек, кардана под днищем нет. А рубленый кузов хэтчбека имел всего три двери.
Несмотря на то, что пятидверный ВАЗ‑2109 появился позже, обе версии разрабатывались параллельно. Создатели понимали, что если сначала запустят «девятку», то трехдверку на конвейер в советских реалиях поставить им уже не дадут. А так хотелось увидеть и стремительную «восьмерку»!
Имя Спутник вовсе не связано с космическим аппаратом. Автором названия был Владислав Иванович Пашко, главный дизайнер нового семейства, и под Спутником он понимал спутника по жизни, друга. Правда, среди автомобилистов имя не прижилось – новинку звали просто «восьмеркой», а то и «зубилом», за характерный силуэт. И на экспорт переднеприводные машины отправились под именем Самара.
Чтобы вспомнить ощущения тех времен, в конце 2024 года мы собрали вместе эпохальные машины семейства ВАЗ‑2108.
Сначала сажусь в «восьмерку» с «коротким крылом». Именно такая была моей первой машиной: помню, что особенно мне нравилось включать пятую передачу – при этом каждый раз невольно (или намеренно) касаешься колена спутницы.
Но у этого автомобиля ступеней, как и положено ранним выпускам, четыре. Он сохранил и атрибуты первых «восьмерок»: тонкие шины Ех‑85, отсутствие правого зеркала и советские номера московской серии «ММ».
Отлично помню свои эмоции, когда и в нашей семье на смену классическим Жигулям пришла «восьмерка» цвета мокрый асфальт. Автомобиль воспринимался продуктом из другой эпохи, хотя это был уже конец 90‑х годов. Представляю, какой эффект новая Лада производила в момент своего появления, в середине восьмидесятых. Причем не только у нас, но и в Европе.
Советский Porsche
Экспорт попер сразу! «Восьмерка» ехала приятно, на уровне зарубежных аналогов. Оно и понятно, ведь к ее разработке и настройке приложили руку инженеры Porsche. Кстати, предсерийная Самара даже хранится в музее Porsche в Цуффенхаузене. Говорят, немцы остались настолько довольны результатом, что называли «восьмерку» маленьким советским Porsche.
Согласен! Даже сегодня Спутник катит легко и точно. На узких базовых шинах 165/70 R13 он без колебаний меняет курс, не сваливается в повороте. И дарит честную обратную связь на руле. Я ездил на многих одноклассниках тех лет и уверенно говорю: ВАЗ‑2108 – один из самых драйверских среди них.
Это касается и динамики. Мотор 1.3 с ремнем в приводе ГРМ выдает всего 64 л. с. Не бог весть что, однако отсутствие кардана и прочих лишних элементов позволило переднеприводной Ладе сохранить очень стройную фигуру массой всего 900 кг. А сам двигатель обладает удобной характеристикой, поэтому «восьмерка» набирает ход легко и непринужденно. К тому же потребляя удивительно мало топлива. Особенно в 1100-кубовой версии 21081/21091, ориентированной на экспорт. А уж когда появился «83‑й» мотор объемом 1,5 л, машина окончательно «раскатилась».
Конечно, вопросы к «восьмерке» были. Вибрировал кузов на холостых, пачками горели коммутаторы электронного зажигания, рвались тросы сцепления. Раздражал пластик салона: передняя панель и дверные карты рождали целый оркестр скрипов. Проклейка панели стала ритуалом у наших владельцев – в Европе же этот процесс лег на плечи дилеров.
СПОРТИВНЫЙ ПЕРЕДОК
ВАЗ‑2108 стал хитом у спортсменов во всех видах автоспорта. Передний привод, кузов с изрядной жесткостью, отличное шасси и неплохой двигатель: спортивный потенциал «восьмерок» был огромным, и они по-прежнему выходят на старт.
На международной арене первым успешным выступлением ВАЗ‑2108 стало Ралли Акрополис 1989 года. Тогда Сергей Алясов и Александр Левитан приехали вторыми в своем классе и 13‑ми в тогдашней группе А.
«Восьмерка» должна была блистать и в легендарной раллийной группе В. Прославленный Стасис Брундза к 1987 году закончил постройку турбомонстра Lada EVA. Пространственная рама была укрыта панелями из пластика. Двигатель ВАЗ‑2106 с увеличенным до 1,9 литра объемом располагался в базе и выдавал больше 300 сил. Можно было выжать и больше, но упор был сделан на надежность. К сожалению, испытать автомобиль в чемпионате мира не успели. Одновременно с рождением Эвы раллийная группа В оказалась под запретом из-за череды аварий.
Еще одним ярким спортпрототипом на базе ВАЗ‑2108 стала Lada Samara T3 для ралли-рейдов. Прототип от коллектива Poch должен был сменить Нивы. Постройкой болида занялись компании SERA и Oreca во Франции. Полноприводная трансмиссия и двигатель V6 (300 л. с.) – от Porsche. В команде были экс-пилоты Формулы‑1 Патрик Тамбэ и Жаки Икс.
Именно связи Жаки с Porsche позволили заполучить техническую начинку. Но повторить успех Нивы Samara T3 не смогла. К тому же частной команде Poch было сложно тягаться с заводскими коллективами Citroen, Peugeot и Mitsubishi. Лучшим результатом стали пятое место Юбера Ориоля на Дакаре‑1991 и его же победа на ралли Тунис в 1990 году.
Без крыши
Самара быстро обрела популярность в Европе и получила довольно интересные модификации, некоторые из которых выпускались за пределами СССР. В первую очередь, речь о кабриолетах.
Самой массовой стала Lada Natasha, созданная по заказу бельгийского импортера Скалдия-Волга и выпускавшаяся в Бельгии и Германии. За пять лет было собрано 562 кабриолета.
Довольно популярной стала и версия фирмы Deutsche Lada – Lada Samara Fun. Кабриолетом Fun был лишь частично: до средних стоек крыша сохранилась, а вот дальше автомобиль был уже открытым.
Как пополнялось семейство переднеприводных ВАЗов, мы еще расскажем – заходите почаще!
Благодарим администрацию музея «Ленинские горки» за помощь в проведении съемок, а также Максима Волкова, Никиту Кругликова, Илью Чистова, Кирилла Масленникова, Юрия Бондаря и клуб Lada History за предоставленные автомобили.
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