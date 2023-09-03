Лада, о которой мало кто помнит: не фейк!

Движок автомобиля Lada Eva «разогнали» до 300 лошадиных сил.

В конце 80‑х годов на обложке нашего журнала («За рулем» № 9, 1987) появилось фото автомобиля, вызвавшего восхищение у фанатов автоспорта – да и сейчас вызывающего. Внешне машина напоминала «восьмерку», но внутри крылось «нечто».

Автомобиль Lada Eva, построенный в Вильнюсе при участии известного гонщика Стасиса Брундзы, был собран на пространственном каркасе, при этом мотор располагался в базе, за сиденьями. В качестве донора выступил движок от ВАЗ‑2106, расточенный до объема 1,9 л. Поршни были коваными, вместо карбюратора появился впрыск, в каждом цилиндре обосновались 4 клапана, а сам мотор стал турбированным. В итоге заднеприводная машина обрела невиданную по тем временам мощность – аж 300 л. с.!

Lada Eva

Испытания прошли успешно, но затем изменились международные правила, поставившие под запрет соревнования подобных автомобилей. Дальнейшие работы в этом направлении уже не имели смысла.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что на Ниву пытались поставить двигатель от Москвича?

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