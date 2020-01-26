Неизвестная Нива-«моська»: таких собрали все две

ВАЗ‑2121М появился на волне дефицита, но так и остался опытным образцом: попытка поставить на Ниву двигатель от Москвича оказалась безуспешной.

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При подготовке Нивы к серийному выпуску обозначилась нехватка моторов ВАЗ‑2106. Поэтому в 1975 году заводчане получили министерское задание проработать вариант установки москвичовского УЗАМ‑412. Длинный двигатель не влезал в моторный отсек, а коробку к нему пришлось подсоединять через дополнительный переходник. Поэтому появился кузов с удлиненным передком.

Передний свес ВАЗ‑2121М (прозвище — «моська») вырос на 65 мм, масса увеличилась на 17,5 кг, запаска переехала в багажник (и без того скромный), изменился баланс нагрузок между передними колесами (машину уводило в сторону), упала удельная мощность двигателя (43 вместо 51,6 л.с./т), подпрыгнуло содержание углеводородов в выхлопе, ухудшились пуск мотора при отрицательных температурах и проходимость.

В итоге применение уфимского мотора сочли нецелесообразным, дело ограничилось двумя опытными «моськами».

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию Москвич-415?

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Фото: из архива автора