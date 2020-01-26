Неизвестная Нива-«моська»: таких собрали все две

Когда смотрю на желтый снаряд Весту Спорт R1, невольно вспоминаются давние мечты, а с ними, извините, и домашние «азотные» наработки. Да, нам, выросшим на вазовской технике, всегда хотелось иметь быстрых лошадей под капотом.
Продажа машины — процесс не только сложный, но порой еще и убыточный. Столкнувшись с напористым покупателем, собственник может скинуть чуть ли не четверть от стоимости авто. А если с владельцем свяжется опытный перекуп, последний и вовсе будет «рубить» цену почти пополам. Какие аргументы помогут не остаться в минусе, читайте в нашем материале.
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