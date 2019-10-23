Неизвестные машины СССР: Москвич повышенной проходимости

«Четыреста пятнадцатый» на МЗМА не просто нарисовали — его готовили к производству и даже испытали автопробегом по сельской местности, но, как водится, раньше времени закончились деньги.

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После войны понадобился автомобиль для колхозников. ГАЗ‑69 частникам не продавали, а полноприводные ГАЗ-М72 и Москвич‑410 не являлись полноценными сельскими машинами. Как запихнуть в них, к примеру, тушу свиньи или несколько мешков картошки? Да и «геометрию» хорошо бы подправить: нужен не только большой клиренс, но и короткая база плюс небольшие свесы.

Так появился Москвич‑415: база — всего 2030 мм, клиренс — 220 мм. Прототипы с 45‑сильным мотором на ровной дороге при скоростях 50–70 км/ч расходовали 10,4–11,0 л/100 км, на бездорожье — до 19 литров. «Четыреста пятнадцатый» преодолевал подъем до 31 градуса и брод глубиной до 600 мм. МЗМА готовил машину к производству, но — не нашел средств, а потому интересную разработку похоронили.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему так и не пошел в серию самый крутой отечественный внедорожник, созданный по заказу Министерства обороны СССР?

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Фото: из архива автора